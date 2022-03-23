Lezzeti yaz aylarında artıyor! Sütlü domates çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Domatesin en bol ve olgun olduğu yaz günlerinde lezzetini artıran domates çorbasını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki sütlü domates çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

5 adet domates

2 yemek kaşığı un

Tuz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

4 su bardağı sıcak su (arzuya göre et ya da tavuk suyu)

2 çay bardağı sıcak süt

1 yemek kaşığı tereyağı

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Domatesleri rendeleyin ve tereyağını tencerede eritin. Yağa unu ekleyip kokusu çıkana dek kavurun. Rendelenen domatesleri de ilave edip 5 dakika pişirin. Bu sırada sütü ufak bir cezvede ısıtmaya başlayın. Domateslere sıcak suyu ve sütü ekledikten sonra hızlıca karıştırın.

Kaynayana dek orta ateşte pişirilen çorbanın altını kısın. 15 dakika da kısık ateşte pişirdiğiniz domates çorbasını pürüzsüz kıvama gelene dek blender’dan geçirin. Sonrasında tuzu ilave edin ve karıştırın. Üzerine rendelenmiş kaşarı serpin. Afiyet olsun...



