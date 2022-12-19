YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Kahvaltı Tarifleri
  4. Lezzetine doyum olmaz! Tel tel ayrılan katmer tarifi: Evde katmer nasıl yapılır?

Lezzetine doyum olmaz! Tel tel ayrılan katmer tarifi: Evde katmer nasıl yapılır?

19.12.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katmer kahvaltıda en sevilen lezzetler arasında bulunuyor. Kolayca bayatlamayan katmerler pratik bir şekilde hazırlanarak uzun süre tüketilebiliyor. Çay saatlerinde enfes bir lezzet sağlayan katmerin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Kahvaltınızın yıldızı olacak bu katmer tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

Lezzetine doyum olmaz! Tel tel ayrılan katmer tarifi: Evde katmer nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 8
Hazırlık Süresi 60dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Katmer tatlı ve tuzlu lezzetlerle bambaşka bir tada kavuşuyor. Hamur işi seven kişilerin vazgeçilmezlerinden olan katmer uzun süre bozulmadan dayanabiliyor. Katmer nasıl yapılır sorusu sık sık aratılıyor. İşte enfes katmer tarifi...

MALZEMELER

  • 4 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Arası İçin:
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 8 yemek kaşığı un

TARİF

  • Un, su ve tuzu bir kapta hamur haline gelene kadar güzelce yoğurun.
  • Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp en az 20 dakika dinlendirin.
  • Dinlenmiş hamuru 8 eşit beze olacak şekilde kesin.
  • Bezelerden birini yemek tabağı büyüklüğünde açın. Üzerini sıvı yağ ile yağlayıp un serpiştirin. Ardından alt kısımdan yuvarlayıp yukarıya doğru rulo haline getirin.
  • Gül böreğini sarar gibi rulo halindeki hamuru sarın. Tüm bezelere aynı işlemi uygulayın.
  • Oklava yardımıyla yağlanmış ve unlanmış bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.
  • Isınmış tavada hamurları arkalı önlü kızarana dek pişirin.
  • Tüm hamurları pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağ çekmeden puf puf kabaran pişi tarifiYağ çekmeden puf puf kabaran pişi tarifi
Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Anahtar Kelimeler:
katmer tarifi katmer nasıl yapılır tarifi kahvaltıda

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Nusret sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu

Nusret sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu

Katar'da resmen izdiham oldu! Bomba yorum

Katar'da resmen izdiham oldu! Bomba yorum

Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

Gökhan Özen Los Angeles'ta kalp krizi geçirdi! İşte son hali

Gökhan Özen Los Angeles'ta kalp krizi geçirdi! İşte son hali

O paylaşım olay oldu! Herkes konuşunca...

O paylaşım olay oldu! Herkes konuşunca...

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.