Lezzetine doyum olmaz! Tel tel ayrılan katmer tarifi: Evde katmer nasıl yapılır?

Katmer tatlı ve tuzlu lezzetlerle bambaşka bir tada kavuşuyor. Hamur işi seven kişilerin vazgeçilmezlerinden olan katmer uzun süre bozulmadan dayanabiliyor. Katmer nasıl yapılır sorusu sık sık aratılıyor. İşte enfes katmer tarifi...

MALZEMELER 4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Arası İçin:

1 çay bardağı sıvı yağ

8 yemek kaşığı un

TARİF Un, su ve tuzu bir kapta hamur haline gelene kadar güzelce yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp en az 20 dakika dinlendirin.

Dinlenmiş hamuru 8 eşit beze olacak şekilde kesin.

Bezelerden birini yemek tabağı büyüklüğünde açın. Üzerini sıvı yağ ile yağlayıp un serpiştirin. Ardından alt kısımdan yuvarlayıp yukarıya doğru rulo haline getirin.

Gül böreğini sarar gibi rulo halindeki hamuru sarın. Tüm bezelere aynı işlemi uygulayın.

Oklava yardımıyla yağlanmış ve unlanmış bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

Isınmış tavada hamurları arkalı önlü kızarana dek pişirin.

Tüm hamurları pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

