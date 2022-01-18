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Lezzetiyle damakları şenlendiren 2 malzemeli çikolatalı truffle tarifi

18.01.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ansızın gelen çikolata krizine kim dur diyebilir ki? Çikolatanın mutluluk hormonu salgıladığını herkes biliyor. Kendinizi mutlu etmek için yapımı çok basit olan 2 malzemeli çikolatalı truffle tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki sadece 2 malzeme kullanarak nasıl çikolatalı truffle yapacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Lezzetiyle damakları şenlendiren 2 malzemeli çikolatalı truffle tarifi

Kökenini Fransa'dan alan çikolatalı truffle minicik görünse de lezzetiyle çikolata krizlerine karşı birebir. Sadece 2 çeşit malzeme ile yapılan bu tarif, deneyenleri kendine hayran bırakacak. Minik lezzet topları, arkadaş buluşmaları veya ev partileri için vazgeçilmez atıştırmalıklar arasında. Dünyanın en meşhur tatlıları listesinde ilk sıralarda bulunan çikolatalı truffle, yoğunlaştırılmış süt ve yoğun kakaodan oluşuyor. Süslemesi ise tamamen sizin hayal gücünüze kalmış, ister orjinalindeki gibi kakao ile ister renkli şekerlemeler ile süsleyebilirsiniz. Kendinizi şımartmak, mutlu etmek içinde yapabileceğiniz çikolatalı truffle ağzınızda dağılan lezzetiyle çok hoşunuza gidecek. Birbirinden şık sunumları çok eğlenceli görünen bu küçük tatlının yapımı ise oldukça kolay. İşte sadece 2 malzeme ile çikolatalı truffle tarifi!

2 MALZEMELİ ÇİKOLATALI TRUFFLE TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 gram yoğunlaştırılmış süt (konsantre edilmiş süt)

  • 100 gram kakao

ÜZERİ İÇİN

  • Kakao

  • Arzu edilirse farklı renklerde pasta süsleme şekerleri

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir sos tenceresine alınan 200 gram yoğunlaştırılmış sütü, üstünde baloncuklar oluşana kadar ısıtın.

  • Yeteri kadar ısınan 200 gram yoğunlaştırılmış sütü ocaktan alın ve içine 100 gram kakao tozunun 1/3'ünü ilave edin.

  • Kakao tozunu 3 aşamada ilave edin, bu çok önemli çünkü kakao tek seferde ilave edilirse topaklanma sorunu yaşanabilir.

  • Bir kabın içini streç film ile kaplayın ve hazırlayıp ılıttığınız çikolata karışımını dökün.

  • Güzelce yaydığınız çikolata karışımının üzerini boş yer kalmayacak şekilde streç film ile örtün.

  • Hazırladığınız ve streçle güzelce sardığınız karışımı buz dolabının derin dondurucu kısmına alın.

  • Derin dondurucuda yaklaşık 1 saat beklettikten sonra çıkardığınız çikolatayı dilimleyin.

  • Zevkinize göre ister kare ister yuvarlak şekiller verdiğiniz çikolataları bir kaba aldığınız kakao tozuna bulayın.

  • Sunum yapacağınız tabaklara aldığınız çikolatalı truffleların üzerine tekrar kakao tozu serpiştirerek servis edin.

  • Orijinal tarifi bu şekilde olan truffleları süslemek için farklı renkli ve şekilli süsleme malzemeleri de kullanabilirsiniz.
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