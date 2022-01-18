Lezzetiyle damakları şenlendiren 2 malzemeli çikolatalı truffle tarifi

Kökenini Fransa'dan alan çikolatalı truffle minicik görünse de lezzetiyle çikolata krizlerine karşı birebir. Sadece 2 çeşit malzeme ile yapılan bu tarif, deneyenleri kendine hayran bırakacak. Minik lezzet topları, arkadaş buluşmaları veya ev partileri için vazgeçilmez atıştırmalıklar arasında. Dünyanın en meşhur tatlıları listesinde ilk sıralarda bulunan çikolatalı truffle, yoğunlaştırılmış süt ve yoğun kakaodan oluşuyor. Süslemesi ise tamamen sizin hayal gücünüze kalmış, ister orjinalindeki gibi kakao ile ister renkli şekerlemeler ile süsleyebilirsiniz. Kendinizi şımartmak, mutlu etmek içinde yapabileceğiniz çikolatalı truffle ağzınızda dağılan lezzetiyle çok hoşunuza gidecek. Birbirinden şık sunumları çok eğlenceli görünen bu küçük tatlının yapımı ise oldukça kolay. İşte sadece 2 malzeme ile çikolatalı truffle tarifi!

2 MALZEMELİ ÇİKOLATALI TRUFFLE TARİFİ

MALZEMELER

200 gram yoğunlaştırılmış süt (konsantre edilmiş süt)

100 gram kakao

ÜZERİ İÇİN

Kakao

Arzu edilirse farklı renklerde pasta süsleme şekerleri

HAZIRLANIŞI