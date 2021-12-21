Lezzetiyle ruhunuzu özellikleriyle karnınızı doyuran, uzun süre tok tutan yiyecekler işte karşınızda!

Gün içinde yapacağınız işe ve harcayacağınız enerjiye göre hangi yiyecekleri tükettiğinizin büyük bir önemi var. Yanlış bir tercih ile tüm gününüzü düşük enerjiyle geçirebilir ya da yaptığınız işe yemek yemek için ara vermek zorunda kalabilirsiniz. Neyse ki uzun süre tok tutan birçok yiyecek bulunuyor. Bunların neler olduğunu merak ediyorsanız yazımıza mutlaka göz atın!

HURMA

Özellikle spor yapılan dönemlerde ve tatlı krizlerinde en büyük yardımcılardan biri hurma. Lifli yapısı ve doğal şekeri ile hem tatlı isteğinizi bastırmanıza yardım ediyor hem tok kalmanızı sağlıyor. İster olduğu gibi yiyin ister tatlı veya tuzlu tariflerinize ekleyin. Sonuç her zaman tokluk hissi olacak!

YOĞURT

Sağlıklı yapısının yanında yoğurt; bolca kalsiyum içermesi ve probiyotik açısından zengin olması sayesinde sağlığınızı korurken uzun süre boyunca tok kalmanızı sağlıyor.

NANE ÇAYI

Geceleri aniden bastıran açlık hissinin kurbanı olup ağır yiyecekler tüketmekten şikayetçiyseniz nane çayı tam size göre. Mis kokusuyla sizi ferahlatırken aynı zamanda açlık hissinizi bastırdığını göreceksiniz. Nane çayı sayesinde gece yarısı günahlarınızdan kurtulabilirsiniz!

AVOKADO

Avokado, yine diyet ve spor döneminde bol bol tercih edilen bir yiyecek. Kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeği fark etmeksizin her öğünde ve her şekilde rahatlıkla tüketebilir, beslenme düzeninize yeni bir dokunuşta bulunabilirsiniz!

YUMURTA

Öğrenci dostu yüce besin yumurta! Kendisi küçücük olsa da içinde dünyalar kadar fayda barındırıyor. Faydalarının yanı sıra sabah yediğiniz haşlanmış yumurta ile sonraki 5-6 saat boyunca tok hissettiğinizi göreceksiniz.

YEŞİL SALATA

Yeşil sebzeler, bol lifli yapıları sayesinde uzun süre boyunca tok tutabiliyorlar. Düşük kalorili olduklarından salata şeklinde bol bol tüketebilir, hem kilo almadan hem tıka basa doyarak öğününüzün tadını çıkarabilirsiniz.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi deyince hemen yüzünüz düşmesin. Doğru besinlerle birleştirildiğinde yulaf ezmeleri leziz mi leziz bir hal alabiliyorlar. En güzel yanı ise kilo almaktan korkmadan rahatlıkla tüketebilecek olmanız! Her öğününüz için yulaf ezmesi içeren bir tarif bulabilir, kendinize lezzetli ve doyurucu bir tabak hazırlayabilirsiniz.

