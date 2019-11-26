LG K40S satışa sunuldu

PDAF'lı 13MP ve Süper Geniş Açılı 5MP olmak üzere iki arka kameraya sahip olan LG K40S’in 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor. Süper Geniş Açı sunan tüm K serisi cihazlar gibi LG K40S de 117 derecelik açıya sahip kamerasıyla, geniş grup fotoğrafları, büyüleyici manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. Hem ön hem de arka kameralarıyla 13 milyon piksel görüntü sunabilen LG K40S ile çekilen fotoğraflar kesildiğinde veya yakınlaştırıldığında da üstün görüntü kalitesi sunuyor. PDAF özelliği ile oto fokus teknolojisi sunan LG K40S, aksiyon çekimlerinde üst düzey performans sergiliyor. LG K40S’in portre modu doğallığı bozmadan fokuslarken, kameranın AI özelliği de çekilen objeleri tanıyıp, 8 ayrı çekim modundan birini önererek en iyi görüntüyü yakalamaya yardımcı oluyor.

ÜSTÜN EKRAN VE SES KALİTESİ



Genellikle premium cihazlarda bulunan nitelikte ekrana sahip K40S, 6.1-inç HD+ ekran kalitesi sunuyor. İçeriklerin keyfine ancak muhteşem bir sesle varılabileceğinden yola çıkan LG K40S, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. LG K40S, “Music Flash” özelliğiyle de, telefonun flaşını müziğin ritmine göre açıp kapatarak adete bir parti havası yaratıyor.