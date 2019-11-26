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LG K40S satışa sunuldu

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

LG’nin 2 Aralık itibariyle operatör mağazalarında satışa sunulacak olan K40S adlı ürünü 1.499 TL etiket fiyatı ile satışta.

LG K40S satışa sunuldu

PDAF'lı 13MP ve Süper Geniş Açılı 5MP olmak üzere iki arka kameraya sahip olan LG K40S’in 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor. Süper Geniş Açı sunan tüm K serisi cihazlar gibi LG K40S de 117 derecelik açıya sahip kamerasıyla, geniş grup fotoğrafları, büyüleyici manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. Hem ön hem de arka kameralarıyla 13 milyon piksel görüntü sunabilen LG K40S ile çekilen fotoğraflar kesildiğinde veya yakınlaştırıldığında da üstün görüntü kalitesi sunuyor. PDAF özelliği ile oto fokus teknolojisi sunan LG K40S, aksiyon çekimlerinde üst düzey performans sergiliyor. LG K40S’in portre modu doğallığı bozmadan fokuslarken, kameranın AI özelliği de çekilen objeleri tanıyıp, 8 ayrı çekim modundan birini önererek en iyi görüntüyü yakalamaya yardımcı oluyor.

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ÜSTÜN EKRAN VE SES KALİTESİ

Genellikle premium cihazlarda bulunan nitelikte ekrana sahip K40S, 6.1-inç HD+ ekran kalitesi sunuyor. İçeriklerin keyfine ancak muhteşem bir sesle varılabileceğinden yola çıkan LG K40S, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. LG K40S, “Music Flash” özelliğiyle de, telefonun flaşını müziğin ritmine göre açıp kapatarak adete bir parti havası yaratıyor.

LG K40S’te bulunan Google Asistan tuşu, kamerada görünen objeler hakkında bilgi veren ya da bu objelerin Google üzerinden benzerini bulan Google Lens, görüntünün bir kısmının kesilip ekrana sabitlenmesini sağlayan Crop Shot, alınan ekran görüntüsünden direkt ilgili linke gidilmesini sağlayan Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği LG K40S’in diğer çekici özellikleri arasında bulunuyor.

UZUN PİL ÖMRÜ VE EKSTRA SAĞLAMLIK LG K40S’TE

Günlük yaşamın olası tüm kötü koşullarına dayanma garantisine sahip K40S Amerikan Ordusunun dayanıklılıkla ilgili MIL-STD-810G standardını karşılıyor ve iki şarj arasında uzun süreli multimedya keyfi için optimize edilmiş 3,500 mAH bataryalarla birlikte sunuluyor. Telefonun Eco Playback özelliği ise, sadece sesli içerik dinlenirken arka plan parlaklığını kısarak pil ömründen tasarruf etmeyi sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
LG LG K40S

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