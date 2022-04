LG OLED Objet Koleksiyonu iF Dizayn Ödülleri’nde altın ödül aldı

İSTANBUL (AA) - iF Dizayn Ödülleri’nde jüri olarak yer alan, 20’nin üzerinde ülkenin 132 önemli tasarım uzmanı, LG’ye, aralarında LG OLED Objet Koleksiyonu’nun (model 65Art90) layık görüldüğü iF Altın Ödülü'nün de bulunduğu 20 ödül verdi.

LG'den yapılan açıklamaya göre, ödül alan LG ürünlerinden 16'sı Ürün Tasarımı, 3'ü Kullanıcı Arayüzü (UI) özellikleriyle ödüle layık görüldü. Bu yıl, alınan yaklaşık 11bin başvurudan 73'ü iF Gold Awards aldı.

Jüri, ürünleri, Ürün, Paketleme, İletişim, İç Mimari, Profesyonel Konsept, Hizmet Tasarımı, Mimari, Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Kullanıcı Arayüzü (UI) olmak üzere 9 disiplin ve kategoride farklılaşma ve etkiyi ölçen kriterlere göre kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor.

Lifestyle TV serilerinden biri olan LG OLED Objet Koleksiyonu, minimalist stili ve nötr renklerin zarif kullanımıyla her odaya mükemmel şekilde uyum sağlayan, her türlü iç mekana anında sofistike bir görünüm ve görsel uyum kazandıran şövale benzeri tasarımıyla iF Altın Ödülü’ne layık görüldü. LG OLED Objet Koleksiyonu ile kullanıcılar, maksimum görüntüleme deneyimi için kapağı indirip ekranın tamamını ortaya çıkartabiliyor veya yalnızca seçilmiş yaşam tarzı işlevlerini görmek için ekranı kısmen kapatabiliyor.

Ürün kategorilerinde, LG PuriCare AeroTower hava temizleyici, her türlü dekora uyan modern bir estetik sunan zarif, şık form faktörü ile ödüle layık görülürken LG DualUp Monitor Ergo, daha fazla ergonomik konforla üstün bir görüntüleme deneyimi sunan tasarımıyla ödüllendirildi. Ayrıca LG OLED evo Gallery Edition (77G2), LG OLED evo (65C2) ve LG XBOOM 360 da kategori lideri estetik, işlevsellik ve teknolojik yenilik açısından ürün tasarımı kategorisinde ödüle layık görüldü.

UX kategorilerinde, hem LG OLED Objet Collection hem de LG StanbyME (model 27Art10), daha fazla kullanılabilirlik sağlamak için rahatlık ve görüntüleme konforuyla tanındı. Sezgisel bir dokunmatik ekran, StanbyME'nin kolaylıkla çalıştırılmasını sağlıyor. Bu ürün için özel olarak tasarlanmış kullanıcı arayüzü, izleyicinin kişisel izleme alışkanlığına göre uyarlanabiliyor.

1953'ten beri tasarımcılar ve üreticiler, tasarım için ünlü iF etiketini kazanmak için çaba sarf ediyor. Hannover merkezli iF International Forum Design GmbH tarafından verilen iF Tasarım Ödülü, Red Dot Tasarım Ödülü ve IDEA (Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülü) ile birlikte dünyanın en iyi üç tasarım ödülünden biri olarak kabul ediliyor. Bir iF Tasarım Ödülü kazanmak, olağanüstü tasarım ve olağanüstü müşteri hizmeti için kalitenin teyidi olarak nitelendiriliyor ve hem tüketiciler hem kullanıcılar için, iF Tasarım Ödülü işareti taşıyan bir ürün, sınıfının en iyisi olarak kabul ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yaşam İnovasyonu Tasarım Merkezi'nin Başkanı Lee Chul-bae, “Tasarım mükemmelliği için Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldükten sonra iF Tasarım Ödülü'nde de tanınmaktan büyük onur duyuyoruz. LG Electronics her zaman en iyi kullanıcı deneyimlerini ve en yüksek estetik değeri sunmaya çalışıyor, bu nedenle çabalarımızın en iyi tasarım ödüllerinden biri tarafından tanınması çok anlamlı.” ifadelerini kullandı.