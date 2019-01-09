TREND

LG Q9 özellikleri kesinleşti

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 09.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

LG’nin önümüzdeki CES 2019’da tanıtması beklenilen yeni orta segment modeli Q9 performans testinde ortaya çıktı. İşte LG Q9 özellikleri ve diğer detaylar.

LG Q9 özellikleri kesinleşti

Artık CES 2019’un başlamasına sayılı saatler kaldı. Teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen CES’te bu yıl yine pek çok akıllı telefon modeli tanıtılacak.

Bilindiği üzere CES’te genel olarak giriş ve orta segmentindeki modeller tanıtılıyor. Üst segmente hitap eden modeller ise MWC ya da IFA’de sergileniyor.

Daha önce Sony, CES kapsamında bir akıllı telefon tanıtımı yapacağını doğrulamıştı. Son olarak LG’nin de CES’te bazı orta segment modellerini tanıtacağı kesinleşti. Bu modellerden birisi de LG Q9.

Güney Koreli üreticinin orta segmentteki yeni modeli geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı. Q9 tekli çekirdek testinden 1789, çok çekirdek testinden ise 3680 puan aldı. Bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Snapdragon 821 yonga setinden güç alan Q9, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 3000 mAh kapasitesinde bir bataryadan beslenmesi beklenen telefonun Quick Charge 3.0 teknolojisini de destekleyeceği söyleniyor.

LG Q9’da arka tarafta bulunan 16 MP’lik ana kameraya 8MP’lik ön kamera eşlik edecek. Kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile çalışacak olan telefonun hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz kesinlik kazanmış değil.

Bu arada LG’nin CES 2019’da orta segmente hitap eden 3 yeni model tanıtması bekleniyor.

Dolandırıcılar iPhone kullanıcılarını hedef alıyor!

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
2019 iPhone modelleri nasıl olacak?2019 iPhone modelleri nasıl olacak?
Razer Quartz Edition – BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 İncelemeRazer Quartz Edition – BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 İnceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LG Q9 Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
48 Megapiksel kamera ile geliyor

48 Megapiksel kamera ile geliyor

iPhone’da olan, iPhone’da kalır

iPhone’da olan, iPhone’da kalır

2019 iPhone modelleri nasıl olacak?

2019 iPhone modelleri nasıl olacak?

Razer Quartz Edition – BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 İnceleme

Razer Quartz Edition – BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 İnceleme

Dünya’nın iki katı büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi

Heyecanlandıran keşif! Dünya’nın iki katı...

Dünyanın ilk kıvrılabilen OLED TV'si 2019'da tanıtılacak!

Dünyanın ilk kıvrılabilen OLED TV'si 2019'da tanıtılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.