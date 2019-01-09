LG Q9 özellikleri kesinleşti

Artık CES 2019’un başlamasına sayılı saatler kaldı. Teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen CES’te bu yıl yine pek çok akıllı telefon modeli tanıtılacak.

Bilindiği üzere CES’te genel olarak giriş ve orta segmentindeki modeller tanıtılıyor. Üst segmente hitap eden modeller ise MWC ya da IFA’de sergileniyor.

Daha önce Sony, CES kapsamında bir akıllı telefon tanıtımı yapacağını doğrulamıştı. Son olarak LG’nin de CES’te bazı orta segment modellerini tanıtacağı kesinleşti. Bu modellerden birisi de LG Q9.

Güney Koreli üreticinin orta segmentteki yeni modeli geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı. Q9 tekli çekirdek testinden 1789, çok çekirdek testinden ise 3680 puan aldı. Bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Snapdragon 821 yonga setinden güç alan Q9, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 3000 mAh kapasitesinde bir bataryadan beslenmesi beklenen telefonun Quick Charge 3.0 teknolojisini de destekleyeceği söyleniyor.

LG Q9’da arka tarafta bulunan 16 MP’lik ana kameraya 8MP’lik ön kamera eşlik edecek. Kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile çalışacak olan telefonun hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz kesinlik kazanmış değil.

Bu arada LG’nin CES 2019’da orta segmente hitap eden 3 yeni model tanıtması bekleniyor.

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