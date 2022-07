LG, şarkıcı-söz yazarı Jeremy Zucker ile iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), şarkıcı-söz yazarı Jeremy Zucker ile temmuz ayında İngiltere'nin de dahil olduğu Avrupa konser turu sırasında, sahne arkasında LG'ye özel içerik serisi oluşturmak için bir işbirliğine gittiklerini açıkladı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda LG'nin yenilikçi ürünlerinin elçisi seçilen Zucker, konserler için seyahat ederken hayatını, düşüncelerini ve müziğini paylaşacak, yol boyunca her durakta içten sesi ve kendi yazdığı şarkılarıyla dinleyicileri büyüleyecek.

LG'nin Instagram hesabı üzerinden yayınlanacak olan özel içerikler "Inspire, Perform and Achieve", aynı zamanda uzmanlar tarafından büyük beğeni alan LG gram dizüstü bilgisayar, LG UltraWide monitör ve LG CineBeam projektör serilerinin ünlü şarkıcının yaratıcı yaşam tarzıyla nasıl da örtüştüğünü gösterecek. Jeremy Zucker, Platin ödülüne layık görülen indie hiti Comethru ile 2018 yılında dünya çapında ilgi gördü. Zucker ayrıca, platin ödüllü single'ı All Kids Are Depressed (2018), Chelsea Cutler ile yaptığı düeti ve yine platin ödülü alan You Were Good To Me (2019) gibi popüler şarkılarla tanınıyor. Zucker, LG ile yaptığı yeni iş birliğinde nasıl ilham bulduğuna, müziğini nasıl icra ettiğine ve bir sanatçı olarak hedeflerine nasıl ulaştığına dair yeni bilgiler sunacak.

LG ve Zucker, gelecek aylarda LG UltraWide monitörle müzik prodüksiyon süreci, LG gram ile hareket halindeki yaşam tarzı ve LG CineBeam ile sakince vakit geçirmeyle ilgili kısa videoların da aralarında olduğu çeşitli ilgi çekici içerikler yayınlayacak. Yeni ortaklık sayesinde, dünya çapındaki Zucker hayranları, yetenekli sanatçı hakkında daha fazla şey öğrenmenin ve onun neden LG'nin yenilikçi ürünleriyle çalışmayı ve rahatlamayı sevdiğini öğrenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zucker, "Bu yeni ortaklıktan ve en sevdiğim LG ürünlerinin benzersiz yönlerini tüm hayranlarımla paylaşmaktan heyecan duyuyorum. LG'nin yenilikçi ürünlerinin kullanımı çok kolay ve en önemlisi, yaratıcı vizyonunuzu hayata geçirmek, daha üretken olmanıza yardımcı olmak, sürükleyici görüntüleme veya oyun deneyimleri sunmak gibi konularda ihtiyacınız olan her şeyin fazlasını sunabiliyorlar. LG ürünlerinin hayatımı daha iyi ve daha konforlu hale getirdiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae ise, "Jeremy, çok özgün bir sanatçı ve kendine özgü tarzıyla gerçek duyguları ve deneyimleri yakalayabilmesini seviyoruz. Ayrıca, çok karizmatik ve teknoloji meraklısı. LG'nin peşinde olduğu müşteri değerini mükemmel bir şekilde temsil ediyor. LG için Jeremy'yi aramızda görmek ve onun LG ürünlerinin üretkenliğini ve yaratıcılığını nasıl geliştirdiği hakkında tutkuyla konuştuğunu duymak bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

LG'nin BT iş birimi kendini evde, işte ve hareket halindeyken yaşam kalitesini artıran çok çeşitli güçlü, kullanıcı dostu ürünler sunmaya adamış durumda. Pazar lideri ürünleri arasında profesyonel düzenleme ve üretkenlik için tasarlanmış premium UltraFine ve UltraWide monitörler; her yere götürme rahatlığı için üretilmiş ultra hafif LG gram dizüstü bilgisayarlar ve ev sineması deneyimini bir üst düzeye taşıyan CineBeam projektörler bulunuyor.