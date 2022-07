LG XBOOM Go ile ses ve eğlence her yerde

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), XBOOM Go Taşınabilir Bluetooth hoparlör ile Meridian teknolojisi destekli ses kalitesini her yere götürüyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG XBOOM Go serisinde PL2, PL5 ve PL7 olmak üzere 3 farklı boyut ve modelde Bluetooth hoparlör bulunuyor.

30W’a kadar çıkan ses çıkış gücüne sahip LG XBOOM Go PL serisi, güçlü çift etkili bası, iki taraflı çok renkli aydınlatması ve 24’e saate varan pil ömrü ile eğlenceyi, kullanıcı neredeyse oraya taşıyor.

LG bulunduğu her alanda kaliteli müzik dinlemek isteyenler için LG XBOOM Go taşınabilir Bluetooth hoparlörü sunuyor. Daha dengeli ses sunan yuvarlak hatlı dizaynı, woofer ışıklandırmaları, şık kauçuk kaplaması ile kulakların yanı sıra gözlere de hitap eden LG XBOOM Go Bluetooth hoparlörleri, elde taşımaya uygun yapısıyla da dikkat çekiyor. Hayatından müziği eksik etmeyenlerin favorisi LG XBOOM Go, 24 saate varan pil ömrüyle de öne çıkıyor. Kullanıcılar, hoparlörlerini şarj etmeye gerek kalmadan gittikleri her yerde kaliteli sesin keyfini daha uzun süre çıkarabiliyorlar.

- Meridian ses teknolojisi

Meridian imzalı LG XBOOM Go kullanıcılara üstün ses kalitesi sunarak, her müzik çaldığında derin basları, zengin tonları ve net vokalleri dinlemelerini sağlıyor. Sound Boost özelliği ise tam bir parti atmosferi yaratmak için ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor. Güçlü çift etkili baslarıyla kullanıcıların müziğin temposunu sonuna kadar hissetmesini sağlayan LG XBOOM Go, radyatörleri sayesinde, kullanıcı nerede olursa olsun, ortamı neşelendirecek güçlü ritimler üretiyor. Woofer'lar titredikçe yanıp sönen halka şeklindeki çok renkli ışıklar ise renkli hareketler yaratarak ortamı daha da canlandırıyor, dinleyicilerin ruh halini yansıtmalarına yardımcı oluyor.

- Suya dayanıklı

LG XBOOM Go serisi, IPX5 sınıfı olması nedeniyle sudan etkilenmiyor. Kullanıcılar ıslansa bile çalışmaya devam eden Bluetooth hoparlörlerini havuz kenarında, plajda ve yağmurda kesintisiz olarak kullanabiliyorlar.

- LG TV'lere bağlanabiliyor

LG XBOOM Go PL2 PL5 ve PL7, Bluetooth Surround Ready özelliğiyle TV Sesini daha da etkileyici hale getiriyor. İki LG XBOOM Go, bir LG TV'ye bağlandığında kullanıcılar diledikleri içeriği canlı surround ses kalitesi ile izleyebiliyorlar. Ayrıca, ses çıkışını çoğaltmak için 100'e kadar LG XBOOM Go PL5 ve PL7 kablosuz olarak birbirine bağlanabiliyor. Bu da daha fazla ses, daha iyi partiler ve daha fazla eğlence anlamına geliyor.

Google Play Store veya Apple App Store'dan indirilebilen LG XBOOM uygulaması, kullanıcıların her şeyi tek uygulamadan kontrol etmesini mümkün kılarak pratik bir kullanım sunuyor.