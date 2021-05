LG'den toplumda yapay zeka algısı

İSTANBUL (AA) - LG tarafından hazırlanan, yapay zeka (AI) deneyimini konu alan 6 bölümlük yazının ilkinde, yapay zekanın geleceğini şekillendirecek algıya yakından bakılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AB'nin, kendi sınırları içerisinde, yapay zeka kullanımını katı bir şekilde düzenlemeye yönelik son önerileri, büyük olasılıkla yapay zeka gelişimi üzerinde önemli sonuçlar doğuracak.

Yönergeler, yapay zekanın potansiyeli nedeniyle risk altında olabilecek insan ve toplumsal haklarını ele almak için tasarlandı. Ulusların ve insanların doğru kararları vermesi için yapay zekanın ne olduğu ve ne olması gerektiği konusunda halka açık bir söylem olması önem taşıyor.

Geçen yıl LG ve Element AI arasında ortaklaşa geliştirilen "AIX Exchange: The Future of AI and Human Experience (Yapay Zeka Deneyimi: Yapay Zekanın Geleceği ve İnsan Deneyimi)" raporu, kamu algısı, etik, şeffaflık, kullanıcı deneyimi gibi 6 temel tema üzerinden yapay zeka deneyiminin (AIX) zorluklarını ele alıyor.

İnsanların bir konu hakkında düşünme ve hissetme şekli olan toplum algısı, tüketicilerin benimsemeyi seçtikleri yapay zeka ürün ve hizmetlerinin türünde önemli bir rol oynuyor. Bu da yapay zekanın gelişimini ve ilerlemesini etkiliyor.