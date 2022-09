LG'nin yeni XBOOM kablosuz hoparlörleri ile her yerde üstün dinleme keyfi

İSTANBUL (AA) - LG Electronics'in (LG), en yeni hoparlör serisi, yüksek kaliteli ses ve ruh halini iyileştiren ışık efektlerinin etkileyici kombinasyonuyla hem gözlere hem kulaklara hitap ediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirket, LG XBOOM 360 (model XO3Q) ve XBOOM Go (model XG7Q, XG5Q) cihazlarıyla yeni kablosuz hoparlörlerini piyasaya sürüyor.

Modeller, tüketicilerin talep ettiği rahatlık, esneklik ve çevre dostu özellikleriyle güçlü, yüksek kaliteli ses sistemleri ve günün her anı için eğlenceli dinleme deneyimleri sunuyor.

XO3Q'nun formu, etkileyici güç ve netlikle her yöne gerçekçi ses yayıyor, çok yönlü 360 derece ses teknolojisi ve 3 taraflı premium ses sistemiyle etkileyici netlik ve dengeye sahip bir ses performansı sağlıyor. Bu sayede dinleyiciler, odanın herhangi bir yerinde kendilerini tamamen müziğe kaptırmış hissedebiliyor.

LG'nin distorsiyonsuz reflektör yapısı sayesinde her yönde daha düzgün ve tutarlı ses dağılımı sunuluyor. İpek Dome tweeter, Cam Elyaf Orta hoparlör ve neodimyum mıknatıslı 4 inçlik wooferdan oluşan 3 taraflı premium bir ses sistemiyle XO3Q, farklı frekanslar sunuyor ve çeşitli ses içeriklerine ekstra güç, ayrıntı ve derinlik katıyor.

XO3Q, çift pasif radyatörleri sayesinde daha zengin ve daha derin bas sağlarken, yuvarlanma önleyici destekleyicileriyle kullanıcıların ses bozulmasına neden olmadan daha dinamik bas seviyelerinin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

Dinamik bas güçlendirici özelliğine sahip gelişmiş hoparlör, mükemmel bir şekilde dengelenmiş ve dinamik bir ses performansı için derin ve güçlü bas seviyeleri sunuyor.

Gelişmiş kablosuz hoparlör, her duruma uygun bir atmosfer yaratmak için müzikle senkronize olan eğlenceli aydınlatma efektlerine de sahip. XO3Q ile her biri farklı aydınlatma ön ayarlarına sahip üç aydınlatma modu (ortam, doğa ve parti modları) kullanıcılara sunuluyor.

XO3Q, LG XBOOM uygulamasında özel aydınlatma efektleri oluşturmak için kullanılabilecek 16 milyondan fazla renk üretebiliyor. LG'nin pürüzsüz birinci sınıf melanj kumaşla kaplanmış su damlası cam tasarımıyla bir araya gelen aydınlatma özellikleri, her alanın havasını etkili bir şekilde yükselten renkli, eğlenceli 360 derecelik bir aydınlatma yayıyor. XO3Q modeli, ürün tasarımı alanındaki en prestijli yarışmalardan biri olan bu yılki Red Dot Award'dan onur ödülü aldı.

Ayrıca, XO3Q'nun IP54 derecesi, toz ve su direncini garanti ederek, kullanıcıların nemli koşullardan veya su sıçramalarından kaynaklanan hasarlardan endişe etmeden her yere götürmelerine olanak tanıyor. Öte yandan, XO3Q'nun pili, şarjlar arasında 24 saate kadar dayanıyor.

- LG XBOOM 360 XO3Q ENERGY STAR

LG XBOOM 360 XO3Q ENERGY STAR da verimli güç kullanımı sayesinde sertifikalı olmasının yanı sıra çevre üzerindeki minimum etkisi nedeniyle SGS Eko-Ürün onayına sahip. Çevreye duyarlı ürün, plastik şişelerden yapılmış geri dönüştürülmüş reçine içeriyor ve strafor veya vinil içermeyen ambalajlarda gönderiliyor.

- XBOOM Go Taşınabilir Bluetooth Hoparlör (XG5Q, XG7Q)

LG'nin XBOOM Go hoparlörleri, kullanıcıların mükemmel netlikte daha enerjik ve doğru sesin keyfini çıkarmasını sağlıyor. 30W çıkışa sahip XG7Q hoparlör, güçlü bas seviyelerini ve daha yüksek frekanslarda mükemmel netliği desteklemek için track woofer ve dome tweeterından yararlanıyor.

Dinamik bas güçlendirici özelliğine sahip XBOOM Go hoparlörler, dengeli ancak dinamik ses performansları için derin ve güçlü bas üretiyor. İçeriği düşük ses seviyesinde oynatırken, bu özellik, dinleme deneyimini optimize etmek için bas seviyelerini otomatik olarak artırıyor.

Hoparlör, kullanıcılara yeni kullanılabilirlik ve kolaylık sağlamak üzere tasarlandı. Tüm XBOOM Go hoparlörler, hava koşullarına karşı güçlü korumayı garanti eden bir IP67 derecesine sahip. Uzun ömürlü XG7Q ve XG5Q, kullanıcıların gün boyu dinamik dinleme deneyimlerinin keyfini çıkarabilmeleri için 24 saate kadar pil ömrü sunuyor.

XBOOM Go'nun Mood Lighting özelliği, dinleme deneyimine ekstra bir boyut katmak için müziğin ritmine uyan etkileyici ışık gösterileri üretiyor. Müzikle senkronize olan genişletilmiş 16 milyon renk seçeneği ve 9 ön ayarı ile zenginleştirilmiş bir müzik deneyimi yaşatıyor.

Ön ayarlar, kullanıcıların istediği dinamik, heyecan verici dinleme deneyimleriyle atmosferi yükseltmede önemli rol oynuyor. Aynı zamanda kullanıcılar, LG XBOOM uygulamasının My Pick özelliği aracılığıyla özel aydınlatma efektleri oluşturmak için XG7Q ve XG5Q'nun üretebileceği 16 milyondan fazla renkten yararlanabiliyor.

Bileşenlerinin çoğu pet şişelerden geri dönüştürülmüş plastik reçineden ve ambalajı kağıt hamuru bazlı malzemelerden yapıldığından XG7Q ve XG5Q, yaşam döngüsünün her aşamasında CO2 emisyonlarını azalttığı için Carbon Trust'ın karbon ayak izi etiketini almaya hak kazandı. Her XBOOM Go hoparlörü SGS Eco-Product ve ENERGY STAR sertifikasına sahip.