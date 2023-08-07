LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA MEB.GOV.TR: LGS ikinci nakil sonuçları nasıl öğrenilir? MEB 7 Ağustos 2023 lise nakil sonuçları

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas lise 2. nakil tercihleri gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmenin ardından lise nakil sonuçları ilan edildi. MEB tarafından LGS 2. nakil sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İşte Meb.gov.tr LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS İkinci nakil sonuçları 07 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı.

LGS 2. nakil sonuçları için aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

08 – 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

MEB'DEN '2023 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçları açıklandı" ifadelerine yer verildi.





