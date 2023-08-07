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  4. LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA MEB.GOV.TR: LGS ikinci nakil sonuçları nasıl öğrenilir? MEB 7 Ağustos 2023 lise nakil sonuçları

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA MEB.GOV.TR: LGS ikinci nakil sonuçları nasıl öğrenilir? MEB 7 Ağustos 2023 lise nakil sonuçları

07.08.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. 2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarına bakanlığın internet adresinden ulaşılabiliyor. Birçok kişi internette "2023 LGS ikinci nakil sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Meb.gov.tr LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas lise 2. nakil tercihleri gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmenin ardından lise nakil sonuçları ilan edildi. MEB tarafından LGS 2. nakil sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İşte Meb.gov.tr LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS İkinci nakil sonuçları 07 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı.

LGS 2. nakil sonuçları için aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

08 – 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

lgs-nakil-sonuçları

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

MEB'DEN '2023 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçları açıklandı" ifadelerine yer verildi.

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