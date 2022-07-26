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LGS 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? LGS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak, boş kontenjanlar belli mi? MEB açıkladı!

26.07.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? Geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile tercih sonuçlarını öğrenen ve yeniden tercih yapacak adaylar boş kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki LGS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak, boş kontenjanlar belli mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda konuya ilişkin detaylar haberimizde...

LGS 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? LGS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak, boş kontenjanlar belli mi? MEB açıkladı!

LGS 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci liseye yerleşirken, yerleşemeyen adaylar LGS 2. tercih işlemlerini bekleyecek. LGS nakil süreci ile ilgili takvim bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanmıştı. Peki LGS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak, boş kontenjanlar belli mi? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

LGS 2.tercihler yani yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

LGS 2.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih sonuçları yani LGS 2.tercih sonuçları 1 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

LİSE 2.NAKİL BAŞVURU TARİHİ

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması:

01 Ağustos - 05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı:

8 Ağustos 2022

LİSE NAKİL BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

LGS NAKİLLERİ İÇİN TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

LGS 2.tercihler için henüz yeni bir kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmadı.

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