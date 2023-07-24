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LGS 2. TERCİH TARİHLERİ 2023: LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır? Lise kayıt bilgisi ve MEB e-okul tercih ekranı

24.07.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2. tercihleri ile ilgili detaylar lise yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacak olması nedeniyle merak konusu oldu. 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılan başvuru sürecinin ardından gözler LGS yerleştirme sonuçları açıklamasına çevrildi. Lise yerleştirme sonuçları, Meb.gov.tr ve e-Okul üzerinden erişime açılacak. Öte yandan birçok kişi "2023 LGS 2. Tercihler ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 LGS ek tercih nasıl yapılır? İşte detaylar...

LGS 2. tercihleri için yapılan araştırmalar, lise yerleştirme sonuçlarının meb.gov.tr ekranından erişime açılacak olması nedeniyle hız kazandı. Fen liseleri başta olmak üzere mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları için tercihlerini tamamlayan öğrencilerin gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2023 LGS 2. Tercihler ne zaman? İşte, Lise kayıt bilgisi ve MEB e-okul LGS tercih ekranı...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçlaro ve boş kalan kontenjanlar, bugün (24 Temmuz 2023 Pazartesi) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Lise yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. MEB'den açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS tercih sonuçlarına göre boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi okullara yerleştirmelerin ardından MEB tarafından açıklanacak.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2

MEB LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS tercih süreci sona erdi. Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yerleştirilecek.

LGS 3

LGS tercih sürecinde listelerini gönderen adaylar sonuçların açıklamasını bekliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 4

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