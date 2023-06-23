LGS 2023 ADANA LİSE TABAN PUANLARI: Adana'da bulunan Fen Lisesi, Anadolu Liseleri taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

LGS sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapıldı. Bu açıklama sonrası Adana'da bulunan fen lisesi ve anadolu liselerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Birçok kişi internette "Adana'daki liselerin taban puanları kaç?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

ADANA LİSE TABAN PUANLARI 2023

LGS sınav sonuçları 23 Haziran 2023 Cuma günü itibarıyla açıklandı.

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları bilgisi MEB kılavuzuyla yayınlanıyor. 2023 yılına ait LGS taban ile tavan puanları ve yüzdelik dilimleri de MEB tarafından henüz açıklanmadı.

LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

İşte 2022 yılına ait Adana liselerin taban ve tavan puanları...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları belli oldu.