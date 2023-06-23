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LGS 2023 ANKARA LİSE TABAN PUANLARI: Ankara'da bulunan Fen Lisesi, Anadolu Liseleri taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

23.06.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması sonrası Ankara'daki liselerin taban puanları merak konusu oldu. Birçok kişi Ankara'da bulunan fen lisesi ve anadolu liselerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ankara'daki liselerin taban puanları kaç? İşte detaylar...

LGS 2023 ANKARA LİSE TABAN PUANLARI: Ankara'da bulunan Fen Lisesi, Anadolu Liseleri taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

LGS sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapıldı. Bu açıklama sonrası Ankara'da bulunan fen lisesi ve anadolu liselerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Birçok kişi internette "Ankara'daki liselerin taban puanları kaç?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2023

LGS sınav sonuçları 23 Haziran 2023 Cuma günü itibarıyla açıklandı.

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları bilgisi MEB kılavuzuyla yayınlanıyor. 2023 yılına ait LGS taban ile tavan puanları ve yüzdelik dilimleri de MEB tarafından henüz açıklanmadı.

LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

İşte 2022 yılına ait Ankara liselerin taban ve tavan puanları...

ANKARA LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları belli oldu.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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