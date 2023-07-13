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LGS 2023 E-OKUL.MEB.GOV.TR TERCİH EKRANI: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB lise yerleştirme sonuçları ekranı

13.07.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Lisesi'ne girmek isteyen adaylar nedeniyle hız kazandı. 3 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başlayan tercih başvuruları 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte, MEB LGS yerleştirme sonuçları ekranı...

LGS tercih sonuçları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. "2023 LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tercihler; taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılıyor. İşte LGS 2023 tercih sonuçları tarihi...

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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS TERCİH TARİHLERİ 2023

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar günler önce MEB tarafından duyuruldu.

2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı ve LGS tercih süreci 3 Temmuz itibarıyla başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS OPTİK

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e-Okul internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
MEB
LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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