LGS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB tarih verdi! LGS sonuçları sorgulama ekranı

LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi'ne girmek isteyen öğrenciler için MEB'den konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Birçok kişi, "2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" sorularına yanıt arıyor. İşte sonuc.meb.gov.tr ile LGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet siteasi üzerinden erişime açılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

2022'de ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamıştı. Süreç ise 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.00'ye kadar devam etmişti.

Bu yıl, LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması ön görülüyor.

MEB'den konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

