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  4. LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI 2022! LGS sınavına girmeden liseye gidilir mi, adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılacak?

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI 2022! LGS sınavına girmeden liseye gidilir mi, adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılacak?

30.06.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS adrese dayalı yerleştirme şartları ile ilgili ayrıntılar 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan ve bugün sonuçları açıklanan sınav sonrası merak konusu oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmeyen öğrenciler ve velileri internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki LGS sınavına girmeden liseye gidilir mi, adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılacak? İşte tüm bu soruların cevabı...

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI 2022! LGS sınavına girmeden liseye gidilir mi, adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılacak?

LGS adrese dayalı yerleştirme koşulları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan sınavın ardından çok sayıda öğrenci sonuçların açıklanması için bekleyişe geçmişti. Sınav sonucu açıklandı. Bazı 8. sınıf öğrencileri ise sınava girmedi. Peki LGS sınavına girmeden liseye gidilir mi, adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

LGS SINAVINA GİRMEDEN LİSEYE GİDİLİR Mİ?

LGS sınavına girmeyen öğrenciler liseye yerleşebilir.

LGS sınavına öğrencilerin tercih edebilecekleri liseler bulunuyor.

LGS sınavına girmese dahi lise okumak zorunlu olduğu için sınava girmeyen öğrenciler okul puanlarıyla liselere yerleştirilecekler.

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2022 LGS SINAVINA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER HANGİ LİSELERE GİREBİLİR?

Okul puanıyla girecek öğrenciler, adreslerine en yakın okula kayıt oluyorlar. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullara en az 2 en fazla 5 tercih hakkı bulunuyor.

Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

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LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı; Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarını 30 Haziran'da erişime açtı.

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LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü itibarıyla "meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabiliyor.

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LGS Liselere Geçiş Sınavı
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