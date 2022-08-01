LGS BİRİNCİ NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI! LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? e Okul ile LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama ekranı!

LGS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Söz konusu duyurunun ardından veli ve öğrenciler internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. "LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. LGS 2022 nakil tercih sonuçları ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS'ye katılan adaylar tercih sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz ve 29 Temmuz 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Sonuçlar ise 1 Ağustos’ta açıklandı.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı:

https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/lise_yerlestirme/2022_LISE_YERLES_ek_1_lgstrwgsrnc5533meb/

2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. İlgiyle takip edilen başvuru süreci sonrası sonuçlar 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Ayrıca boş kalmış olan kontenjanlara, bu süreçte hiçbir yere yerleşememiş öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınmış olacak.

Bununla beraber yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercih yapan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmamış olacak. Fakat yapmış olduğu tercihlerine yerleşememiş olan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Gerçekleştirilen tercihlerde aynı okul türünden de en fazla 2 okul seçilebilmiş olacak.

