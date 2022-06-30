LGS sonuçları 30 Haziran 2022 Perşembe (bugün) erişime açıldı. Vatandaşlar, Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara devam ediyor. Peki LGS birincisi kim oldu 2022? LGS en yüksek puan alan kim, tam puan alan oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2022?

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Hairan 2022 Cumartesi günü yaptığı açıklamada LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

LGS sonuçları açıklandı. LGS birincisinin kim olduğu ve hangi ilden çıktığı hakkında detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü itibarıyla "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabiliyor.

