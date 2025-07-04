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LGS'de Merkezi yerleştirme nedir? LGS Merkezi yerleştirme nasıl yapılır?

Daha önce TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sistemi) adı altında yapılan sınavlar geliştirilerek LGS kısaltması ile Liselere Geçiş sistemi ya da Liselere Geçiş Sınavı olarak uygulanmaya başlamıştır. 2017-2018 eğitim sisteminden itibaren uygulanmaya başlayan LGS günümüzde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

LGS'de Merkezi yerleştirme nedir? LGS Merkezi yerleştirme nasıl yapılır?
Ferhan Petek

Açılımı Liselere Geçiş Sınavı/Sistemi olan LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim döneminden bu yana uygulanmaktadır. TEOG sisteminin yerine geçen LGS sistemine göre öğrenciler aldıkları puanlarla değerlendirilerek seçimleri doğrultusunda uygun görülen liselere yerleştirilirler.

LGS'de Merkezi yerleştirme nedir? LGS Merkezi yerleştirme nasıl yapılır?

Ülkemizde 2017-2018 döneminden bu yana uygulanan LGS sistemi, öğrencilerin Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki, Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi farklı türdeki liselere LGS'den aldıkları puan doğrultusunda yerleştirilmesi adına yapılmaktadır.

Çeşitli kurallar doğrultusunda uygulanan LGS (Liselere Geçiş Sınavı), PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) ve TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) soruları temellidir ve yeteneklerin, mantık muhakeme becerilerinin ölçülmesine yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

LGS'de Merkezi yerleştirmede kaç tercih yapılır? LGS Merkezi yerleştirmede kaç tercih hakkı var?

Merkezi yerleştirme sisteminin uygulandığı Liselere Geçiş Sistemi'nde öğrenciler en az 1 okul için tercih belirtmek zorundadırlar.

LGS Merkezi yerleştirme şartları nelerdir?

Belli şartlara göre uygulanan LGS merkezi yerleştirme sistemi şu esaslara dayanmaktadır:

  • Merkezi sınav ile öğrenci alan okulların belirledikleri kontenjanlarının puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır.
  • Yerleştirmeler sonucunda Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleştirilen öğrencilerin yerel yerleştirme ve pansiyonlu olan okul tercihleri dikkate alınmaz.
  • Sınav ile öğrenci alan okullarda Merkezi Sınav Puanı’nın eşit olması durumunda üstünlüğü Okul Başarı Puanı olarak kabul edilir.
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