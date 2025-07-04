Açılımı Liselere Geçiş Sınavı/Sistemi olan LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim döneminden bu yana uygulanmaktadır. TEOG sisteminin yerine geçen LGS sistemine göre öğrenciler aldıkları puanlarla değerlendirilerek seçimleri doğrultusunda uygun görülen liselere yerleştirilirler.

LGS'de Merkezi yerleştirme nedir? LGS Merkezi yerleştirme nasıl yapılır?

Ülkemizde 2017-2018 döneminden bu yana uygulanan LGS sistemi, öğrencilerin Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki, Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi farklı türdeki liselere LGS'den aldıkları puan doğrultusunda yerleştirilmesi adına yapılmaktadır.

Çeşitli kurallar doğrultusunda uygulanan LGS (Liselere Geçiş Sınavı), PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) ve TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) soruları temellidir ve yeteneklerin, mantık muhakeme becerilerinin ölçülmesine yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

LGS'de Merkezi yerleştirmede kaç tercih yapılır? LGS Merkezi yerleştirmede kaç tercih hakkı var?

Merkezi yerleştirme sisteminin uygulandığı Liselere Geçiş Sistemi'nde öğrenciler en az 1 okul için tercih belirtmek zorundadırlar.

LGS Merkezi yerleştirme şartları nelerdir?

Belli şartlara göre uygulanan LGS merkezi yerleştirme sistemi şu esaslara dayanmaktadır: