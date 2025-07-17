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LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma! Bilgi İşlem Müdürü değişti

Son günlerin en çok tartışılan konusu LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavındaki şaibe iddiaları... Hem bakanlık hem de Milli Eğitim Bakanlığı iddiaları kesin bir dille yalanlandı. Ancak tartışmalar devam ederken yaklaşık 5 yıldır bakanlığın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı. Koltuğun yeni sahibi Prof. Dr. Ersin Karaman oldu.

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma! Bilgi İşlem Müdürü değişti
Ufuk Dağ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün katıldığı canlı yayında, LGS sınav kitapçığının erken paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Bakan Tekin aynı okuldaki 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Tekin'in soruşturma duyurusunun ardından MEB'de üst düzey bir bürokrat değişikliği yapıldı.

LGS deki şaibe iddialarının ardından MEB de üst düzey görevden alma! Bilgi İşlem Müdürü değişti 1

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bilgi İşlem Genel Müdürü olarak görev yapan Özgür Türk görevinden alındı. Yerine ise Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

LGS deki şaibe iddialarının ardından MEB de üst düzey görevden alma! Bilgi İşlem Müdürü değişti 2

"BİRİMİN SIBAV İŞLERİYLE İLGİSİ YOK"

Mynet'in ulaştığı bilgilere göre Özgür Türk yaklaşık 5 yıldır görev yapıyordu. Son günlerde LGS'deki şaibe iddialarının ardından bu görevden alma dikkat çekti ancak söz konusu birimin sınav işlemleriyle alakalı olmadığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı meb
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ortalık bulandırmayın ,elinde bilgi belge olan ulusal kanallarda program yapsın ve yapanları kamuoyuna deşifre etsin,değilse beşyüz birnci olurmu gibi absürt bir itham ile sahte gündem oluşturmanın geŕeği ne.? birinci olan öğrencilere ,émeklerine ailelerine saygısızlıktır..
Ee tekin olmayan bakan ne zaman bırakacak koltuğu
İmam hatip ortaokulu ve kul hakkı ikisi bir arada nasıl olur biz müslümanlar kul hakkına önem vermez miyiz? Zamanında fetöcülere verilen sorular şimdilerde hangi ayrık otlarına veriliyor bunun oeyaya çıkmadı gerek ama meclis araştırmadına malum partiler red oyu verdi🤔
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