LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma! Bilgi İşlem Müdürü değişti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün katıldığı canlı yayında, LGS sınav kitapçığının erken paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Bakan Tekin aynı okuldaki 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Tekin'in soruşturma duyurusunun ardından MEB'de üst düzey bir bürokrat değişikliği yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bilgi İşlem Genel Müdürü olarak görev yapan Özgür Türk görevinden alındı. Yerine ise Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

"BİRİMİN SIBAV İŞLERİYLE İLGİSİ YOK"

Mynet'in ulaştığı bilgilere göre Özgür Türk yaklaşık 5 yıldır görev yapıyordu. Son günlerde LGS'deki şaibe iddialarının ardından bu görevden alma dikkat çekti ancak söz konusu birimin sınav işlemleriyle alakalı olmadığı vurgulandı.