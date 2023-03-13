LGS deprem bölgesinde yapılacak mı? Bakan Özer'den deprem bölgesi için LGS açıklaması

LGS ile ilgili merak edilen soru Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı son dakika açıklaması ile yanıt buldu. 4 Haziran'da gerçekleştirilecek olan LGS deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. İşte Bakan Özer'den deprem bölgesi için LGS açıklaması...

LGS DEPREM BÖLGESİNDE YAPILACAK MI?

LGS ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadelere yer verdi:

"LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek."



