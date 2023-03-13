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LGS deprem bölgesinde yapılacak mı? Bakan Özer'den deprem bölgesi için LGS açıklaması

13.03.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer'in açıklamasına ilişkin detaylar ile Liselere Geçiş Sınavı'nın deprem bölgesine dahil olan illerde yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, LGS deprem bölgesinde yapılacak mı? İşte Bakan Özer'den deprem bölgesi için LGS açıklaması...

LGS deprem bölgesinde yapılacak mı? Bakan Özer'den deprem bölgesi için LGS açıklaması

LGS ile ilgili merak edilen soru Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı son dakika açıklaması ile yanıt buldu. 4 Haziran'da gerçekleştirilecek olan LGS deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. İşte Bakan Özer'den deprem bölgesi için LGS açıklaması...

LGS DEPREM BÖLGESİNDE YAPILACAK MI?

LGS ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadelere yer verdi:

"LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek."

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