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LGS için geri sayım başladı: Hazırlıklar tamamlandı! LGS sınavı ne zaman?

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav öncesinde tüm sınav merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı. Okullarda sınav salonları düzenlenirken, öğrencilere sınav sırasında kullanılmak üzere beslenme paketleri hazırlandı. 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılacağı sınavda güvenlik önlemleri artırıldı.

LGS için geri sayım başladı: Hazırlıklar tamamlandı! LGS sınavı ne zaman?

LGS sınavının yapılacağı sınav merkezlerinden biri olan Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin sınava rahat ve güvenli bir ortamda girebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

LGS için geri sayım başladı: Hazırlıklar tamamlandı! LGS sınavı ne zaman? 1

BESLENME PAKETLERİ HAZIRLANDI

Sınav salonları ve ortak kullanım alanları temizlenirken; öğrenciler için sınıflardaki masalara su ile kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzümden oluşan beslenme paketleri yerleştirildi.

Görevliler, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için son kontrollerini gerçekleştirdi.

LGS için geri sayım başladı: Hazırlıklar tamamlandı! LGS sınavı ne zaman? 2

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2026 LGS sınavı ise 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre; bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak.

LGS için geri sayım başladı: Hazırlıklar tamamlandı! LGS sınavı ne zaman? 3

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, sözel ve sayısal alanlardan oluşan toplam 90 soruyu yanıtlayacak. Öte yandan sınav güvenliğinin artırılması amacıyla sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemleri de kullanılacak.

LGS sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak.

LGS için geri sayım başladı: Hazırlıklar tamamlandı! LGS sınavı ne zaman? 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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