EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS İÇİN GERİ SAYIM! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı!

LGS İÇİN GERİ SAYIM! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı!

28.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8. sınıf öğrencilerinin 5 Haziran 2022 Pazar günü girdiği sınava ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamada bulundu. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte MEB LGS sonuç sorgulama ekranı...

LGS İÇİN GERİ SAYIM! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı!

LGS sonuçları 5 Haziran'da sınava giren 8. sınıf öğrencileri ile velileri tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Hairan 2022 Cumartesi günü yaptığı açıklamada LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.

LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verdi

Öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Son kararı vermeden önce...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Son kararı vermeden önce...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.