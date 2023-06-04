LGS kitapçıkları verilecek mi? 2023 LGS kitapçıkları ne zaman, nasıl alınır? MEB duyurdu!

LGS kitapçıklarının verilip verilmeyeceğini ya da ne zaman ve nasıl alınacağını öğrenmek isteyenler 4 Haziran 2023 Cumartesi günü arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Öte yandan birçok kişi Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları ile ilgili internette araştırma yapıyor. İşte, LGS kitapçıkları ile ilgili merak edilenler...

LGS KİTAPÇIKLARI VERİLECEK Mİ 2023?

LGS soruları ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanalığı (MEB) tarafından yayımlandı.

LGS'ye giren öğrenciler sınav kitapçığını talep etmeleri halinde alabilecekler.

LGS KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan LGS kitapçıklarını alabilecek.

LGS KAÇ NET, KAÇ PUAN?

LGS puan hesaplamasında yüzdelik dilim ve standart sapma uygulamaları baz alınır.

Her ders için farklı bir puan stratejisi belirlenirken "LGS'de şu kadar net şu kadar puan getirecek" gibi kesin ifadeler kullanmak tamamıyla yanlış olacaktır.

Bilindiği üzere 2022'nin LGS sınavı puanlarına bakarak çeşitli hesaplamalar yapmak mümkündür. Bu hesaplar 2023 LGS sınavı ile birebir tutmasa da birbirine yakın rakamlar çıkacaktır.

60, 70, 80 NET YAPAN KAÇ PUAN ALIR?

LGS'de kaç net ile kaç puan alınacağı merak konusu oldu.

Bilindiği üzere; Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinin puanları, okula ve okulun bulunduğu ile göre değişiklik götermektedir.

Tüm fen liseleri vaya bütün anadolu liseleri için sabit bir taban puan yoktur. Fikir edinmek için okulların geçtiğimiz sene uyguladıkları taban puanlarına bakabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

