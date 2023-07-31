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LGS lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 lise kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte gerekli evraklar

31.07.2023 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise kayıtlarının bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Bu yıl LGS sınavı 4 Haziran'da gerçekleşirken sonuçlar ise 23 Haziran'da açıklandı. İlk tercih işlemleri 3 Temmuz- 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Açıklanan LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen veya kazandığı okuldan farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil dönemi başladı. Peki, LGS lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 lise kayıt tarihleri belli oldu mu?

Lise kayıt tarihleri 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde sıklıkla sorgulanıyor. 23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarına göre herahngi bir liseye yerleşemeyen veya farklı bir liseye nakil aldırmak isteyen adaylar için lise nakil dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması doğrultusunda 2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları erişime açıldı. Adaylar lise kayıt tarihlerini internette araştırıyorlar. İşte lise kayıt takvimine ilişkin detaylar...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.

MEB2

Lise kayıt tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizin içerisine yer verilecektir.

LGS OPTİK

LGS EK TERCİH TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

ÖĞRETMEN3

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.


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