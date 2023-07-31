LGS lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 lise kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte gerekli evraklar

Lise kayıt tarihleri 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde sıklıkla sorgulanıyor. 23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarına göre herahngi bir liseye yerleşemeyen veya farklı bir liseye nakil aldırmak isteyen adaylar için lise nakil dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması doğrultusunda 2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları erişime açıldı. Adaylar lise kayıt tarihlerini internette araştırıyorlar. İşte lise kayıt takvimine ilişkin detaylar...
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.
Lise kayıt tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizin içerisine yer verilecektir.
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023
Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:
Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)
Ortaöğretim Öğrenim Belgesi
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf
Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.