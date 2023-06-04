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LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: LGS taban puanları ve tavan puanları açıklandı mı, başarı sıralaması belli oldu mu? MEB lise puanları!

04.06.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS lise taban puanları 2023 ile ilgili araştırmalar bugün gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi sınavı nedeniyle hız kazandı. MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları her sene tercihlerden hemen önce yayımlıyor. Peki, 2023 LGS Lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: LGS taban puanları ve tavan puanları açıklandı mı, başarı sıralaması belli oldu mu? MEB lise puanları!

LGS lise taban puanları 1 milyondan fazla öğrencinin başvuru gerçekleştirdiği sınav sonrası hayal ettiği lisede öğrenim görmek isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, "2023 LGS Lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. İşte LGS lise taban puanları ile ilgili merak edilenler...

LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise taban ve taban puanları ile ilgili geçtiğimiz sene için açıklama yapıldı.

2023 için sonuçların erişime açılmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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