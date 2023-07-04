LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023 PDF: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il LGS taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS tercih süreci 19 Temmuz'a dek sürecek. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler ve Meslek Lisesi taban puanları öğrenci ve veliler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde okulların yüzdelik dilimleri, taban puanları ve detaylar merak edildi. LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında ayrıntılar haberimizde...

LGS TABAN PUANLARI 2023 İLE LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

LGS taban puanları 2023 ile yüzdelik dilimleri listesi henüz MEB tarafından yayımlanmadı.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmeler yapılacak. Bu sebeple öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2022 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

Öğrenciler 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını öğrenebilir.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından MEB internet adresinde e-Okul sayfasından ya da herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023

MEB tarafından yayımlanan LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



