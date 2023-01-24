LGS ne zaman? 2023 LGS'ye kaç gün kaldı? İşte LGS soru sayısı ve süresi!

2023 LGS sınavı birçok öğrencinin ve öğrenci velisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 23 Ocak itibarıyla başlayan ve 3 Şubat'ta bitmesi beklenen yarıyıl tatiline giren sekizinci sınıf öğrencileri, 2. dönem LGS sınavı tarihini araştırıyor. Peki LGS ne zaman? 2023 LGS'ye kaç gün kaldı? İşte detaylar...

2023 LGS OTURUMU NE ZAMAN?

LGS 2023 oturumunun ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. MEB tarafından açıklama bekleniyor. Güncel bilgiler, sayfamızda yer alacak.

LGS geçtiğimiz yıl 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti. Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da yapılmıştı.

Sınav yerleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenilmişti.

İki oturumdan oluşan sınavın 75 dakikalık birinci oturumu sözel, 80 dakikalık ikinci oturumu ise sayısal alandı.

Birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alıyor.

LGS SORU DAĞILIMI

Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,

İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.



