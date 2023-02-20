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LGS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? MEB 2023 LGS sınavı başvuru tarihleri

20.02.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) güncel bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. 2023 LGS sınavı başvuru tarihlerine ilişkin sorgulamalar da 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası hız kazandı. Liselere Geçiş Sistemi sınavında 2.dönem konularının olmayacağı açıklanmıştı. Peki, 2023 LGS ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi?

LGS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? MEB 2023 LGS sınavı başvuru tarihleri

LGS sınav tarihi ortaokul 8.sınıf öğrencileri merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Kahramanmaraş depreminin ardından 71 ilde okullar 20 Şubat itibarıyla başladı. Peki, LGS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? MEB 2023 LGS sınavı başvuru tarihleri...

2023 LGS ERTELENDİ Mİ?

LGS sınav tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

2023 LGS NE ZAMAN, BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

LGS sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.

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