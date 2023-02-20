LGS sınav tarihi ortaokul 8.sınıf öğrencileri merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Kahramanmaraş depreminin ardından 71 ilde okullar 20 Şubat itibarıyla başladı. Peki, LGS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? MEB 2023 LGS sınavı başvuru tarihleri...

2023 LGS ERTELENDİ Mİ?

LGS sınav tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

2023 LGS NE ZAMAN, BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

LGS sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.

