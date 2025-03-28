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LGS sınavı için başvuru süresi uzatıldı: Tarihler belirlendi...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.03.2025 12:04
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Millî Eğitim Bakanlığı, 8. sınıf öğrencilerinin 15 Haziran 2025 tarihinde gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezî sınavı için başvuru süresini uzatma kararı aldı. Buna göre, başvuru işlemleri 16 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Sınava katılmayı planlayan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında başvurularını e-Okul platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Detaylar haberimizde...

LGS sınavı için başvuru süresi uzatıldı: Tarihler belirlendi...

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvurularının süresini 16 Nisan’a kadar uzattı.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

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2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı.

16 NİSAN TARİHİNE KADAR UZATILDI

Ancak 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.

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Ayrıca, okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı lgs
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