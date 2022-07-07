LGS sınavında başarılı imam hatipli öğrencilerini ÖNDER buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda başarılı olan imam hatip ortaokulu öğrencileri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde buluştu.

Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen programda, 9 ayrı şehirden tam puan alan 12 imam hatip ortaokulu öğrencisi ile yüzdelik dilimde başarı gösterenler bir araya geldi. Programa, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın yanı sıra öğretmenler ve bazı veliler de katıldı.

Sınavda 500 tam puan yapan alan Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Tarık Gümüş, okuldan eve geldiğinde 1-2 saat ders çalışıp, sonrasında kendisine vakit ayırdığını söyledi.

LGS kapsamındaki sınava hazırlanırken sadece ders çalışmamak gerektiğini belirten Gümüş, "Sosyal hayata da vakit ayırıp, düzenli ders çalışmak gerekiyor. Çünkü kafayı kaldırmadan ders çalışmak insana bıkkınlık getirir. O bıkkınlık, sınavı olumsuz etkiler. Bunu yaşamamak için kafamı kaldırmadan ders çalışmadım, biraz daha kendime vakit ayırdım. Düzenli olarak ders çalıştım." dedi.

Gelecek sene sınava hazırlanacak arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Gümüş, dersi derste anlamanın ve konuyu tam olarak anlamadan soru çözmemenin önemine dikkati çekti.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesine gitmek istediğini dile getiren Gümüş, çok sevdiği matematik üzerine akademik kariyer hedefi bulunduğunu ancak lisede bunun değişkenlik gösterebileceğini kaydetti.

LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınavda 500 tam puan alan Sivas'taki Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Reyyan Duman ise çalışma sürecini anlattı.

Sınava çalışırken zorlanmadığını dile getiren Duman, okul olarak Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini, meslek olarak ise mühendisliği tercih etmek istediğini söyledi.

- İkiziyle birlikte çalışıp çok başarılı oldu

İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan, 488 puan yaparak yüzde 0,15'lik dilime giren Mehmet Akif Tekeli, ikiziyle yoğun bir tempoda çalıştığını ifade etti.

Tekeli, çözdükleri soru sayısını günden güne yükselttiklerini anlatarak, "LGS sınavına bir hafta kala soru sayısını düşürdük. Cumartesi günüyse çalışmadık, kafamız dinlendi. Cumartesi çalışırsanız kafanız dalgın oluyor. Bu da LGS sınavını olumsuz etkiliyor. Yıl boyunca neredeyse 60-70 tane deneme olduk. Bu da LGS kitapçığı önümüze gelince stres olmamamızı sağladı." diye konuştu.

Üniversitede genetik mühendisliği okumak istediğini aktaran Tekeli, lisede ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih edeceğini belirtti.

Sınavda aldığı 486 puanla yüzde 0,22'lik dilime giren İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Enes Tekeli, ikiziyle birlikte sınavda başarılı olduklarını ifade etti.

Arkadaşlarının yoğun bir tempoda çalışması gerektiğini aktaran Tekeli, "Teknolojik aletlerden uzak dursunlar. Çünkü, bu LGS sınavını olumsuz etkiliyor. Dersi derste anlasınlar ve ödevlerini iyi yapsınlar." dedi.

Tekeli, üniversitede kimya mühendisliği okumayı düşündüğünü ancak fikrinin değişebileceğini sözlerine ekledi.

- "Okullarımız 'çift kanatlı' gençler yetiştirecek"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Ceylan, sınavda başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek, bu başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Tüm Türkiye'de ortaokuldan mezun olan öğrencilere imam hatip liselerinin anlatılacağı "Tercihim Geleceğim" adlı programını başlatıldığını aktaran Ceylan, "Hayat boyu karşımıza çıkacak olan onlarca tercihten bir tanesi fakat bugün için en önemlisi, en anlamlısı olan lise tercihini konuşuyor olacağız. Bugün iyi bir lise tercih etmeniz sizler için iyi bir üniversite, iyi bir kariyer, iyi bir gelecek anlamını taşıyacak. Fakat bunlar artık tek başına bir bütünü oluşturmaya yetmiyor maalesef." dedi.

Ceylan, imam hatip okullarını tercih eden gençler için "çift kanatlı gelecek" vadettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"İmam hatip okullarımız bu misyonla, bu ruh üzerine inşa edildi ve kuruldu. Bugün o ruhu en kuvvetli bir şekilde sahada yansıtmaya ve bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Sadece akademik başarıyla donanan, sadece üniversite merkezli, sadece kariyer odaklı gençler değil de 'çift kanatlı' gençler yetiştirecek okullarımızı sizlere açma ve okullarımızın tercih edilmesi noktasında sizlerle birlikte yeni bir çalışmaya 'bismillah' demiş oluyoruz."

İmam hatip okullarında aile ortamının olduğu dile getiren Ceylan, buradan mezuniyetin ve emekliliğin olmadığını belirtti.

LGS kapsamında düzenlenen sınavda 12 öğrencinin tam puan yaptığını, yaklaşık 1000 öğrencinin ise yüzde 1'lik kesime girdiğine dikkati çeken Ceylan, "2012 yılında 4+4+4 sistemiyle ortaokullarımız açıldı. Yıllardan beri süre gelen katsayı zulmü ortadan kaldırıldı. Proje okullarımızın açılmasıyla birlikte sahada güçlü, nitelikli imam hatip okullarımız tekrardan, 28 Şubat öncesindeki gibi güçlü formatlarıyla sahada yerini aldılar." diye konuştu.

- "İmam hatipli olmak büyük bir nasip"

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kuralay da imam hatipte hayatının en kıymetli günlerinin geçtiğini anlattı.

Kuralay, imam hatipli olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "İmam hatipten çok şey öğrendim. İmam hatipten edindiğim bilgiyle, fakültede, iş hayatımda hep yüzüm ak, bir şeyleri ifade etmenin, bir şeyleri artı bilmenin mutluluğunu yaşadım. Onun için imam hatipli olmak büyük bir nasip, Allah'ın lütfu. Bu kıymetli markayı daha yükseklere, daha iyi yerlere taşımanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

