LGS SONUÇLARI 2023: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB açıkladı!

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih sınavın hemen ardından gündeme geldi. Öğrenciler "2023 LGS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. İşte MEB'den daha önce konuya dair yapılan açıklamaya göre LGS sınav sonucu tarihi...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet siteasi üzerinden erişime açılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

2022'de ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamıştı. Süreç ise 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.00'ye kadar devam etmişti.

Bu yıl, LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması ön görülüyor.

MEB'den konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

