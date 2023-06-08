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LGS SONUÇLARI 2023: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB açıkladı!

08.06.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi'ne girmek isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. MEB'den daha önce konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte sonuc.meb.gov.tr ile LGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARI 2023: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB açıkladı!

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih sınavın hemen ardından gündeme geldi. Öğrenciler "2023 LGS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. İşte MEB'den daha önce konuya dair yapılan açıklamaya göre LGS sınav sonucu tarihi...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet siteasi üzerinden erişime açılacak.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

2022'de ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamıştı. Süreç ise 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.00'ye kadar devam etmişti.

Bu yıl, LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması ön görülüyor.

MEB'den konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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