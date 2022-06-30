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LGS sonuçları açıklandı! LGS 2022 sonuçları nasıl öğrenilir?

30.06.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonuçları ile ilgili merak edilen açıklama bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılmıştı. 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki LGS sonuçları açıklandı mı? İşte LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı...

LGS sonuçları açıklandı! LGS 2022 sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS sonuçlarının hangi tarih ve saat kaçta açıklanacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuk olduğu programda konuya ilişkin konuştu. Peki LGS sonuçları açıklandı mı? LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

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LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Hairan 2022 Cumartesi günü yaptığı açıklamada LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarını 30 Haziran Perşembe (bugün) erişime açtı.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

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LGS 2022 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü itibarıyla "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.
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LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

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e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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