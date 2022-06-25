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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sınavının açıklanacağı tarih ne? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı!

25.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanan sınava ilişkin açıklamada bulundu. Peki 2022 LGS sınavının açıklanacağı tarih ne? İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sınavının açıklanacağı tarih ne? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı!

LGS sonuçları 5 Haziran'da yapılan sınav sonrası 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir süre önce konuya ilişkin yazılım açıklama yapılmıştı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de sınav sonuçları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki 2022 LGS sınavının açıklanacağı tarih ne? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ve detaylar haberimizde...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

BAKAN ÖZER'DEN 'LGS SONUÇLARI' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Hairan 2022 Cumartesi günü yaptığı açıklamada LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.

LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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