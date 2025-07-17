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LGS sonuçlarının iddiaları hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 29 kişi hakkında adli işlem başlatıldı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sorularının sınav öncesi paylaşıldığı iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir okul yöneticisinin de aralarında olduğu 29 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyuran Tekin, soruların çalındığı iddialarını yalanlayarak paylaşılan PDF'nin Bakanlığa ait olmadığını belirtti. Detaylar haberimizde…

LGS sonuçlarının iddiaları hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 29 kişi hakkında adli işlem başlatıldı...
Sedef Karatay

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında soruların sınav bitmeden önce paylaşıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarını TRT Haber'e açıkladı.

LGS sonuçlarının iddiaları hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 29 kişi hakkında adli işlem başlatıldı... 1

29 KİŞİ HAKKINDA ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bakan Tekin, bir okul yöneticisinin de aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu. Tekin, "Okuldaki 29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı. Ama dediğim gibi nihayetinde soruşturma süreci devam ediyor. Biz idari soruşturma yaparız. İdari soruşturma neticesinde ilgiliye disiplin cezası uygulayabiliriz. Disiplin cezası ve idari soruşturmanın sonucunda da eğer ceza davası açılmasını gerektiren bir durum varsa ceza davası da açılır ve ilgililer en ağır şekilde cezalandırılır" ifadelerini kullandı.

LGS sonuçlarının iddiaları hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 29 kişi hakkında adli işlem başlatıldı... 2

"BİZİM PDF MATERYALİMİZ DEĞİL"

Sınav sorularının çalındığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Tekin, teknik incelemeler sonucu paylaşılan PDF'nin Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olmadığının tespit edildiğini belirtti. Bakan, "Araştırmamızı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumu soruları hakkında soruşturma açılan bir idarecimiz tarafından fotoğraflanmış, PDF’ye dönüştürülmüş ve 11.57’de paylaşılmış. Biz teknik arkadaşlarımızla bu PDF materyalini inceledik. Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan."

719 BİRİNCİLİK İDDİALARINA YANIT

LGS sonuçlarında 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olması sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Bakan Tekin, bu iddialara açıklık getirerek, "Ek kaynak olmadan hazırlanılabilecek bir sınav yaptık. Bu nedenle 719 öğrencinin tam puan alması şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

LGS sonuçlarının iddiaları hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 29 kişi hakkında adli işlem başlatıldı... 3

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