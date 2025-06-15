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LGS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soruları ile cevap anahtarlarını internet adresinden yayımladı. Sınava ait sorular ile cevap anahtarlarına "www.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

LGS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarlarını yayımladı! Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sorunsuz bir şekilde tamamlanan sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu.

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İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu.

Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

LGS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Sınavın sona ermesinin ardından sorular ile cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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