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LGS tercih kılavuzu! LGS başarı sıralaması belli oldu mu? İşte 2022 LGS tercih sonuçları ve başarı sıralaması

25.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınavı sonrası ilk tercih işlemleri 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. Tercih sonuçları bugün ilan edilirken, adaylar ve veliler tarafından 2.tercih tarihleri ve nakil işlemleri de merak edilmeye başlandı. Başarı sıralamaları ile tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki LGS başarı sıralaması belli oldu mu? İşte 2022 LGS tercih kılavuzu, tercih sonuçları ve başarı sıralaması...

LGS tercih kılavuzu! LGS başarı sıralaması belli oldu mu? İşte 2022 LGS tercih sonuçları ve başarı sıralaması

LGS ilk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. tercih gündeme geldi. İlgiyle takip edilen LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. İstediği liseye yerleşememiş olan öğrenciler ise 2.tercihlerini yakından takip ediyor. Lise nakil işlemleri için başarı sıralamasının belli olup olmadığı ve tercih kılavuzu da merak konusu oldu. İşte LGS tercih kılavuzu!

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS sınavı sonrası ilk tercih sonuçları açıklanırken, 2. tercihler için henüz yeni bir kılavuz yayımlanmadı. Taban puanları ve kılavuz yayınlandığında sayfamızda yer vereceğiz.

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS nakil süreci ile ilgili takvim yayımlandı. LGS 2.tercihler yani yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Bakan Özer, "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

LGS 2.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih sonuçları yani LGS 2.tercih sonuçları 1 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

2. nakil başvuru tarihleri ise şöyle olacak:

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

Bakan Özer, LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şöyle dedi:

Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme."

Ayrıca liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85'inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirilmesinin, bu yerleştirme türünü oldukça önemli hale getirdiğini hatırlatan Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"Yerel yerleştirmede, 2019'da öğrencilerin yüzde 91'i tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran 2020'de yüzde 92'ye çıktı, 2021'de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı. 2022'de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 94'e ulaşarak, son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı. Dolayısıyla bu sonuç, LGS'de her yıl yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin öncelikli tercihlerine yerleşme oranlarının artırıldığını açıkça gösteriyor."

İLK TERCİHE YERLEŞME ORANI YÜKSELDİ

Benzer bir iyileşmenin, ilk tercihine yerleşme oranlarında da görüldüğünü bildiren Özer, "İlk tercihine yerleşme oranı 2019 ila 2021 yıllarında yüzde 49-52 arasında değişirken bu oran, bu yıl yüzde 55'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası en öncelikli tercihlerine yerleşebildi. Bu, yerel yerleştirmenin hangi ölçüde iyileştirildiğinin diğer bir göstergesi." diye konuştu.

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