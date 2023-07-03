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LGS TERCİH ROBOTU 2023 MEB e-Okul: LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır? Lise tercihleri başladı

03.07.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih robotu ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, MEB e okul ekranında ikamet edilen adresin girip bilgilerin verilmesi ile birlikte konuma yakın okulları görüntüleyebilecekler. Peki, LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır? İşte MEB e-okul 2023 LGS tercih robotu ekranı...

LGS TERCİH ROBOTU 2023 MEB e-Okul: LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır? Lise tercihleri başladı

LGS tercih robotu ekranı arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. LGS tercih robotu 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibarı ile başlayan tercih süresince öğrencilere büyük yardımcı olacak. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte MEB e-okul 2023 LGS tercih robotu ekranı...

LGS TERCİH ROBOTU 2023

LGS tercih robotu ile ikamet edilen adresi girilip öğrenci bilgileri verilerek konuma yakın okulları listelenebilmektedir.

MEB LGS TERCİH YAPMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

MEB E-OKUL YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.

YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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