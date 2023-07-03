LGS TERCİH ROBOTU 2023 MEB e-Okul: LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır? Lise tercihleri başladı

LGS tercih robotu ekranı arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. LGS tercih robotu 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibarı ile başlayan tercih süresince öğrencilere büyük yardımcı olacak. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte MEB e-okul 2023 LGS tercih robotu ekranı...
LGS tercih robotu ile ikamet edilen adresi girilip öğrenci bilgileri verilerek konuma yakın okulları listelenebilmektedir.
LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.