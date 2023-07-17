LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 MEB E-OKUL EKRANI: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Lise adaylarının katıldığı sınav 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından tercih dönemi 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başladı. Süreç 19 Temmuz'da sona erecek. Peki, MEB e okul ile lise tercihleri nerede, nasıl yapılır? MEB 2023 LGS tercih sonuçları 2023 sorgulama e-okul ekranı ve detaylar haberimizde...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar günler önce MEB tarafından duyuruldu.

2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı ve LGS tercih süreci 3 Temmuz itibarıyla başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e-Okul internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.



LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.



