LGS TERCİHLERİ BAŞLADI 2022! LGS tercihleri nereden yapılır? İşte MEB LGS tercih ekranı!

5 Haziran Pazar günü tamamlanan LGS sınavının sonuçları 30 Haziran tarihinde adayların bilgisine sunuldu. Bilindiği üzere sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katılmıştı. Peki LGS tercihleri nereden yapılır? MEB LGS tercih ekranı ve detaylar haberimizde...

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR 2022?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayınlanan kılavuzda LGS tercihlerinin 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı bilgisini paylaşmıştı.

LGS tercih işlemleri 4 Temmuz itibarıyla başladı.

Tercihler 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS sınav sonuçları MEB'in "www.meb.gov.tr" adresinde yer aldı. LGS tercih kılavuzu da yayınlandı. Kılavuz için, "https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/06/Ortaogretime_Gecis_Tercih_ve_Yerlestirme_Kilavuzu_2022.pd" adresini ziyaret edebilirsiniz.



