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LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2023 tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

04.07.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih tarihleri merak ediliyor. 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi'ne girmek isteyen adaylar için tercih süreci başladı. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayan LGS tercihlerinin ne zaman sona ereceği sorgulanmaya başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2023 tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2023 tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

LGS terichlerinin nasıl yapılacağı, tercih sürecinin başlamasının ardından sıklıkla sorgulanmaya başladı. Lise adaylarının katıldığı sınav 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından merakla beklenen tercih dönemi geldi. Adaylar 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle tercihlerini yapmaya başladılar. Tercihler; taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacak. İşte 2023 LGS tercih kılavuzu ve detaylar...

LGS TERCİH TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS OPTİK

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
MEB
LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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