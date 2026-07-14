LGS tercihlerinde en çok yapılan 10 hata açıklandı!

Tercih sürecinde öğrencilerin yalnızca puanlarına odaklanmaması gerektiğini belirten eğitim uzmanı Salim Ünsal, doğru okul seçimi için yüzdelik dilim, okulun eğitim kalitesi, ulaşım olanakları ve öğrencinin ilgi alanlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

CNN Türk'de yer alan habere göre, uzmanlar, tercihlerin istek sırasına göre hazırlanmasını ve ihtiyaç duyulması halinde rehber öğretmenlerden ya da eğitim danışmanlarından destek alınmasını önerdi.

İşte dikkat edilmesi gereken 10 kural:

1. TRENDLERE DEĞİL, KENDİ HEDEFLERİNİZE GÖRE TERCİH YAPIN

Uzmanlara göre tercih döneminde en sık yapılan hatalardan biri, popüler okullara yönelmek ya da çevrenin etkisiyle karar vermek. Marka algısı ve dönemsel eğilimlerin öğrencilerin ilgi, yetenek ve beklentilerinin önüne geçmemesi gerektiği vurgulandı. Öğrencilerin kendilerini mutlu edecek okul türünü belirleyerek tercih yapmaları tavsiye edildi.

2. "PUANIM ZİYAN OLMASIN" DÜŞÜNCESİ YANILTABİLİR

Yüksek puan ya da iyi bir yüzdelik dilime sahip olmak, mutlaka en yüksek puanlı okulun tercih edilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, sadece puanı değerlendirmek yerine öğrencinin kendisini geliştirebileceği ve isteyerek eğitim göreceği okulları tercih etmesinin daha doğru olacağını ifade etti.

3. TERCİHLERDE YÜZDELİK DİLİM DAHA GÜVENİLİR

Bu yılın sınav puanları ile geçen yılın yerleştirme verilerinin farklı olması nedeniyle puan karşılaştırmalarının yanıltıcı olabileceği belirtildi. Bu nedenle tercih yapılırken okulların geçen yıl oluşan yüzdelik dilimlerinin esas alınması önerildi.

4. OKULLARIN TÜM ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRILMALI

Tercih edilecek okulun akademik başarısının yanı sıra eğitim faaliyetleri, öğretmen kadrosu, sosyal imkanları, ulaşım kolaylığı ve okulun öğrenciye yaklaşımı da dikkatle incelenmeli. İlk etapta oluşturulan geniş okul listesinin daha sonra detaylı değerlendirmeyle 10 tercihe indirilmesi gerektiği belirtildi.

5. FARKLI İL VE OKUL TÜRLERİ DİKKATLE DEĞERLENDİRİLMELİ

Başka bir şehirde eğitim almayı düşünen öğrencilerin pansiyon ve yurt imkanlarını araştırmaları önerildi. Ayrıca Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile imam hatip lisesi gibi farklı okul türleri arasında tercih yapılırken öğrencinin gelecekteki hedefleri ve ilgi alanlarının ön planda tutulması gerektiği ifade edildi.

6. TERCİH SIRASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, e-Okul sistemine girilecek tercihlerin puan sırasına göre değil, öğrencinin gerçekten gitmek istediği okul sırasına göre yapılması gerektiğini hatırlattı. Listeye yazılan her okulun, yerleşilmesi halinde öğrenciyi memnun edecek nitelikte olması gerektiği belirtildi.

7. UZMAN DESTEĞİ SÜRECİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

LGS tercih döneminin hem öğrenciler hem de birçok veli için ilk deneyim olduğuna dikkat çeken eğitim uzmanları, rehber öğretmenler ve güvenilir eğitim danışmanlarından alınacak desteğin daha sağlıklı karar verilmesine katkı sağlayacağını ifade edildi.

8. DEVLET VE ÖZEL OKUL TERCİHİNDE BÜTÇE DE HESABA KATILMALI

Devlet ve özel okul arasında tercih yapılırken eğitim kalitesi, akademik başarı, sosyal imkanlar ve mali koşullar birlikte değerlendirilmeli. Özel okul tercih edecek ailelerin uzun vadeli bütçe planlamasını da göz önünde bulundurmaları gerektiği belirtildi.

9. OKUL TÜRLERİ ARASINDA DENGE KURULMALI

Tercih kılavuzunda 2 bin 900'den fazla okul ve 200 binin üzerinde kontenjan bulunurken, öğrencilerin karşısına 6 farklı okul türü çıkıyor. Uzmanlar, tercih listesinde birbirinden çok farklı okul türlerine yer verilmesinin karar verme sürecini zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle öğrencilerin öncelikle "Ne yapmak istiyorum?" ve "Beni hangi okul türü mutlu eder?" sorularına yanıt vererek hedeflerine uygun okul türlerine yönelmeleri önerildi

10. TERCİHLER İSTEK SIRASINA GÖRE YAPILMALI

Uzmanlar, e-Okul sistemine girilecek 10 tercihin puan ya da yüzdelik dilime göre sıralanmasının gerekmediğini vurguladı. Tercih listesinin tamamen öğrencinin gitmeyi en çok istediği okullara göre hazırlanması gerektiği belirtilirken, listeye yazılan her okulun yerleşilmesi halinde öğrenciyi memnun edecek nitelikte olması büyük önem taşıyor. Böylece tercih sıralaması, öğrencinin gerçek önceliklerini yansıtmalı.

YERLEŞTİRME TAKVİMİ BELLİ OLDU

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı gün başlayacak birinci nakil başvuruları 7 Ağustos'ta sona erecek, sonuçlar ise 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos'ta tamamlanırken, yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül arasında alınacak ve sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak.