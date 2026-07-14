LGS tercihleri yapay zekaya yaptırılır mı? Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, teknolojinin faydalı olabileceğini ancak tek başına karar verme aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

ATV'nin haberinde, yapay zekanın hazırladığı tercih listesi eğitim uzmanları tarafından değerlendirildi. Ortaya çıkan sonuçlar, yapay zekanın bazı önemli hatalar yapabildiğini gösterdi.

YAPAY ZEKA 10 OKULLUK LİSTE HAZIRLADI

Haberde örnek olarak, LGS'de 481 puan alan ve Türkiye genelinde yüzde 0,42'lik başarı diliminde bulunan Beyza isimli bir öğrencinin bilgileri yapay zekaya aktarıldı.

İstanbul Şişli'de yaşayan, şehir dışında okumak istemeyen, Anadolu lisesi hedefleyen, ileride hukuk okumayı planlayan ve devlet okulunu tercih eden öğrenci için yapay zekadan bir tercih listesi oluşturması istendi.

Yapay zeka, öğrenci için 10 okuldan oluşan bir sıralama hazırladı. Listenin ilk sırasında Galatasaray Lisesi yer alırken, son sıralarda ise öğrencinin açıkta kalmaması için "güvenli tercihler" önerildi.

UZMAN: "LİSTE GERÇEKÇİ DEĞİL"

Ancak eğitim uzmanları, yapay zekanın hazırladığı listenin önemli eksikler içerdiğine dikkat çekti.

Uzmanlardan biri, öğrencinin hukuk hedefi olmasına rağmen listede bir fen lisesine yer verilmesini yanlış bulurken, "Çok güvenli tercih" olarak sunulan bazı okulların da gerçekçi olmadığını belirtti. Uzman, yapay zekanın tercih algoritmasının öğrencinin hedefleriyle tam uyumlu çalışmadığını ifade etti.

"OKULLARI MUTLAKA YERİNDE GÖRÜN"

Eğitimciler, tercih döneminde yapay zekanın bilgi toplama ve alternatif üretme konusunda yardımcı olabileceğini ancak nihai kararın uzman görüşü ve okul ziyaretleriyle verilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, öğrencilerin tercih listesini oluşturmadan önce hayallerindeki okulları, puanlarının uygun olduğu okulları ve daha garanti seçenekleri mutlaka ziyaret etmelerini önerdi.

Öğrenciler de bu konuda benzer görüşte. Röportajlarda konuşan bazı adaylar, yılların deneyimine sahip öğretmenlerden destek almanın daha doğru olduğunu dile getirirken, bazıları ise yapay zekanın yalnızca yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre yapay zeka, tercih sürecinde fikir verebilir ancak okulun eğitim ortamı, sosyal imkanları ve öğrencinin kişisel hedefleri gibi unsurları tek başına değerlendiremediği için karar sürecinde insan rehberliğinin yerini tutmuyor.