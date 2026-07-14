EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

LGS tercihleri yapay zekaya yaptırılır mı? Uzmanlar uyardı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Bu yıl tercih döneminin en dikkat çeken eğilimlerinden biri ise öğrencilerin ve velilerin okul listelerini yapay zekaya hazırlatması oldu. Peki, yapay zekanın önerileri ne kadar güvenilir?

LGS tercihleri yapay zekaya yaptırılır mı? Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, teknolojinin faydalı olabileceğini ancak tek başına karar verme aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

ATV'nin haberinde, yapay zekanın hazırladığı tercih listesi eğitim uzmanları tarafından değerlendirildi. Ortaya çıkan sonuçlar, yapay zekanın bazı önemli hatalar yapabildiğini gösterdi.

LGS tercihleri yapay zekaya yaptırılır mı? Uzmanlar uyardı 1

YAPAY ZEKA 10 OKULLUK LİSTE HAZIRLADI

Haberde örnek olarak, LGS'de 481 puan alan ve Türkiye genelinde yüzde 0,42'lik başarı diliminde bulunan Beyza isimli bir öğrencinin bilgileri yapay zekaya aktarıldı.

İstanbul Şişli'de yaşayan, şehir dışında okumak istemeyen, Anadolu lisesi hedefleyen, ileride hukuk okumayı planlayan ve devlet okulunu tercih eden öğrenci için yapay zekadan bir tercih listesi oluşturması istendi.

Yapay zeka, öğrenci için 10 okuldan oluşan bir sıralama hazırladı. Listenin ilk sırasında Galatasaray Lisesi yer alırken, son sıralarda ise öğrencinin açıkta kalmaması için "güvenli tercihler" önerildi.

UZMAN: "LİSTE GERÇEKÇİ DEĞİL"

Ancak eğitim uzmanları, yapay zekanın hazırladığı listenin önemli eksikler içerdiğine dikkat çekti.

Uzmanlardan biri, öğrencinin hukuk hedefi olmasına rağmen listede bir fen lisesine yer verilmesini yanlış bulurken, "Çok güvenli tercih" olarak sunulan bazı okulların da gerçekçi olmadığını belirtti. Uzman, yapay zekanın tercih algoritmasının öğrencinin hedefleriyle tam uyumlu çalışmadığını ifade etti.

LGS tercihleri yapay zekaya yaptırılır mı? Uzmanlar uyardı 2

"OKULLARI MUTLAKA YERİNDE GÖRÜN"

Eğitimciler, tercih döneminde yapay zekanın bilgi toplama ve alternatif üretme konusunda yardımcı olabileceğini ancak nihai kararın uzman görüşü ve okul ziyaretleriyle verilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, öğrencilerin tercih listesini oluşturmadan önce hayallerindeki okulları, puanlarının uygun olduğu okulları ve daha garanti seçenekleri mutlaka ziyaret etmelerini önerdi.

Öğrenciler de bu konuda benzer görüşte. Röportajlarda konuşan bazı adaylar, yılların deneyimine sahip öğretmenlerden destek almanın daha doğru olduğunu dile getirirken, bazıları ise yapay zekanın yalnızca yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre yapay zeka, tercih sürecinde fikir verebilir ancak okulun eğitim ortamı, sosyal imkanları ve öğrencinin kişisel hedefleri gibi unsurları tek başına değerlendiremediği için karar sürecinde insan rehberliğinin yerini tutmuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LGS tercihlerinde en çok yapılan 10 hata açıklandı! LGS tercihlerinde en çok yapılan 10 hata açıklandı!
LGS şampiyonları konuştu! Başarı için hepsi aynı yolu izlemişLGS şampiyonları konuştu! Başarı için hepsi aynı yolu izlemiş

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka lgs lgs tercih tercih dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.