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Libertadores ve Sudamericana'nın başlangıç tarihleri açıklandı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Güney Amerika'nın iki büyük futbol turnuvası Libertadores ve Sudamericana'nın yeniden başlama tarihleri belli oldu.

Libertadores ve Sudamericana'nın başlangıç tarihleri açıklandı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Libertadores'in 15 Eylül, Sudamericana'nın ise 27 Ekim'de start alacağı belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her iki turnuvanın da seyircisiz oynanacağı ve finallerin 2021'in ocak ayında yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Libertadores ve Sudamericana, koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta askıya alınmıştı.

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