Libertadores ve Sudamericana'nın başlangıç tarihleri açıklandı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Libertadores'in 15 Eylül, Sudamericana'nın ise 27 Ekim'de start alacağı belirtildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında her iki turnuvanın da seyircisiz oynanacağı ve finallerin 2021'in ocak ayında yapılmasının planlandığı kaydedildi.
Libertadores ve Sudamericana, koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta askıya alınmıştı.
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