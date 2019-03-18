SPOR

Libya, Tunus maçına 3 bin taraftarı ücretsiz götürüyor

FUTBOL HABERLERİ  | 18.03.2019 21:27 | Son Güncelleme

Libya, ülkesinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Tunus'ta oynanacak Afrika Uluslar Kupası (AFCON) grubundaki Libya-Güney Afrika maçı için 3 bin taraftarını ücretsiz Tunus'a götürüyor.

Libya, Tunus maçına 3 bin taraftarı ücretsiz götürüyor

Libya Milli Takımı, ülkesindeki güvenlik sorunları nedeniyle iç saha maçlarını komşusu Tunus'ta oynamak zorunda kalıyor.

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Tunus'un Sfaks kentinde oynanacak grup final maçına 3 bin taraftarı ücretsiz götürmeye hazırlandıklarını, bununla ilgili pasaport, sınır ve güvenlik birimlerinin hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Tunus basınında yer alan haberlere göre, 24 Mart'ta oynanacak maçta 10 bin Libyalının maçı izlemesi için izin verilecek.

Bu yıl Mısır'da gerçekleştirilecek AFCON için E grubu son maçı öncesinde, Nijerya 10 puanla ilk sırada, Güney Afrika 9 puanla ikinci, Libya 7 puanla üçüncü sırada yarışıyor.

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
İşte Çanakkale Savaşı'nda şehit olan futbolcularİşte Çanakkale Savaşı'nda şehit olan futbolcular
Efsane kulüp küme düştüEfsane kulüp küme düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tunus afrika uluslar kupası

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Geceye damga vuran pozisyon için flaş açıklama!

Geceye damga vuran pozisyon için flaş açıklama!

Cristiano Ronaldo'ya büyük şok

Cristiano Ronaldo'ya büyük şok

Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen G.Saray'ı açıkladı

Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen G.Saray'ı açıkladı

David Ospina ölümden döndü

David Ospina ölümden döndü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya, Tunus maçına 3 bin taraftarı ücretsiz götürüyor

3 bin taraftar ücretsiz gidiyor!

Çanakkale Savaşı'nda şehit olan futbolcular

İşte Çanakkale Savaşı'nda şehit olan futbolcular

Adana Demirspor'a yenilen Manisaspor, 3. Lig'e düştü

Efsane kulüp küme düştü

Spor Toto 1. Lig bu sezon ilk küme düşen takım Karabükspor oldu

1. Lig'de ilk küme düşen takım belli oldu

Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması

Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.