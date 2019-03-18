Libya, Tunus maçına 3 bin taraftarı ücretsiz götürüyor

Libya Milli Takımı, ülkesindeki güvenlik sorunları nedeniyle iç saha maçlarını komşusu Tunus'ta oynamak zorunda kalıyor.

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Tunus'un Sfaks kentinde oynanacak grup final maçına 3 bin taraftarı ücretsiz götürmeye hazırlandıklarını, bununla ilgili pasaport, sınır ve güvenlik birimlerinin hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Tunus basınında yer alan haberlere göre, 24 Mart'ta oynanacak maçta 10 bin Libyalının maçı izlemesi için izin verilecek.

Bu yıl Mısır'da gerçekleştirilecek AFCON için E grubu son maçı öncesinde, Nijerya 10 puanla ilk sırada, Güney Afrika 9 puanla ikinci, Libya 7 puanla üçüncü sırada yarışıyor.

