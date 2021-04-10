Lider Beşiktaş seri peşinde

Alanyaspor karşısında 3-0 kazanarak, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği, Galatasaray’ın da bay geçtiği haftayı kârlı kapatan lider Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanından da kayıpsız dönerek liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşanan puan kayıplarının ardından Alanyaspor önünde galip gelerek 2 maç aradan sonra kazanan siyah-beyazlılar, BB Erzurumspor karşısında da hata yapmayarak galibiyet serisine başlamanın hesapları içinde.

JOSEF CEZALI, ABOUBAKAR SAKAT

Süper Lig’de zor günler geçiren ve takımın başına tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural’ı getiren BB Erzurumspor, 32 maçta topladığı 28 puanla tehlikeli hattın içinde yer alıyor. Lider Beşiktaş ile zor bir maça çıkacak olan ev sahibi ekipte Arvydas Novikovas ve Adolphe Teikeu’nun sakatlıkları bulunuyor.

Ayrıca Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu ve Zakarya Bergdich de cezalı olan isimler. Beşiktaş’ta ise Alanyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Josef de Souza forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Aboubakar da kadroda yer almayan bir diğer isim.