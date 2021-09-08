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Lider Şahin'den Ecem Çırpan'a: Durma, göğe bakalım

08.09.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 aydır aşk yaşayan Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin ile model sevgilisi Ecem Çırpan'dan yeni fotoğraf geldi.

Lider Şahin'den Ecem Çırpan'a: Durma, göğe bakalım

İlişkilerini bir süredir gizli ve gözlerden uzakta tutarak yaşayan taze aşıklar Lider Şahin ile Ecem Çırpan, temmuz ayında çıktıkları alışveriş turunda yakayı ele vermişti. Çeşme tatilinden işleri için dönen Lider Şahin ile Miss Turkey 2015 birincisi model sevgilisi Ecem Çırpan, Nişantaşı'nda el ele görüntülenmişti.

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"DURMA, GÖĞE BAKALIM"

Artık saklanmayan çift, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Şahin, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Şarkıcı, Çırpan ile fotoğrafına, Turgut Uyar'ın şiirinin, "Durma, göğe bakalım" dizelerini not düştü. İkilinin paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

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